ماذا ينتظر الأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال غدا؟.. جولة الحسم في إياب ربع النهائي.. الأحمر يخشى صحوة الهلال السوداني.. بيراميدز يقترب من إنجاز تاريخي.. والشكاوى تهدد موقعة المغرب

تنطلق غدا الثلاثاء مواجهات الحسم بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباريات الإياب في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل فريقا الاهلي وبيراميدز ممثلا مصر ببطولة دوري الأبطال تحديا جديدا، وإن كانت مهمة الفريق الأحمر هي الأصعب بعد فوزه بهدف دون رد بمباراة الذهاب أمام الهلال السوداني في حين فاز الفريق السماوي بنتيجة 4-1 على الجيش الملكي.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مدينة مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الافريقية.

الاهلي يتحدي الهلال السوداني

نجح فريق الأهلي حامل اللقب في الفوز في جولة الذهاب بهدف دون رد بستاد القاهرة

ويطمح الأهلي للوصول إلى دور نصف نهائي البطولة القارية للنسخة السادسة على التوالي متسلحًا بكوكبة من النجوم على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار ومروان عطية والحارس محمد الشناوي.

ويفتقد الأهلي أحمد نبيل "كوكا" للإصابة، ويغيب كريم نيدفيد وعلي معلول لأسباب فنية.

لكن مهمة الأحمر لن تكون سهلة أمام الهلال بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبينجي الذي يطمح لبلوغ نصف النهائي لأول مرة منذ نسخة 2015.

ويراهن الفريق السوداني على قدرات نجومه الكونغولي جان كلود والموريتاني خادم دياو ومحمد عبد الرحمن "الغربال" والحارس الإيفواري عيسى فوفانا ومحمد إرينق.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، مع المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز والجيش الملكي

وضع فريق بيراميدز قدما بدور نصف النهائي بدوري الأبطال واصبح قريبا جدا من تحقيق انجاز لاول مرة في تاريخه بالتأهل لنصف النهائي علي حساب مضيفه الجيش الملكي المغربي.

ويعتمد بيراميدز على القوة الضاربة بصفوفه وابرزهم إبراهيم عادل ورمضان صبحي والكونغولي فيستون ماييلي بينما يسعى الجيش الملكي بقيادة مدربه الأنجولي ألكسندر سانتوس لتحقيق الفوز ورد الاعتبار بعد الخسارة في جولة الذهاب.

وتبادل الناديان تقديم الشكاوي، إذ تقدم الجيش الملكي بشكوى ضد بيراميدز بداعي منع جماهيره من حضور لقاء الذهاب بالقاهرة بينما تقدم بيراميدز بشكوى ضد الجيش بداعي منعه من خوض التدريبات على ملعبه.

ويلتقي المتأهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وكان فريق بيراميدز قد احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد (13 نقطة) متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي إلا أن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة.

واحتل فريق الجيش الملكي صدارة الترتيب بمجموعته برصيد (10 نقاط) متفوقًا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بفارق نقطة.

بيراميدز

الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا، يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السَوداني في الثانية عشرة ظهر اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وذلك للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

يمثل الأهلي في الاجتماع الفني: محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ووائل محمد، إداري الفريق

الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز

يعقد اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في مدينة مكناس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة



وجاء جدول مواعيد مباريات اياب ربع نهائي دوري الأبطال كالآتي.

الثلاثاء 8 أبريل 2025

الهلال السوداني ضد الأهلي -الساعة 9:00 مساء - بي ان سبورت اتش دي 6

الترجي ضد صن داونز - الساعة 9:00 مساءً -بي ان سبورت اتش دي 4

الجيش الملكي ضد بيراميدز - الساعة 9:00 مساء - بي ان سبورت اتش دي 5

الأربعاء 9 أبريل 2025

أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر -الساعة 6:00 مساءً -بي ان سبورت اتش دي 5

القنوات الناقلة لـدوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباريات دوري الأبطال عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لمواجهات هذه البطولة في الشرق الأوسط

وتأهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا 8 أندية هي الأهلي، بيراميدز، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي.

وتأهل الهلال متصدرا عن المجموعة الأولى ومعه مولودية الجزائر.

وحجز الجيش الملكي مقعده بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية متفوقا على صن داونز صاحب الوصافة.

وتمكن أورلاندو بايرتس من التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة ومعه الأهلي بعدما حل ثانيا.

وتأهل الترجي متصدرا عن المجموعة الرابعة ومعه بيراميدز، كوصيف للمجموعة.

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