مدينة مكناس تشهد انعقاد الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي المغربي وبيراميدز

يعقد اليوم الإثنين الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في مدينة مكناس بالمغرب في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني المؤتمر الصحفي برفقة المغربي وليد الكرتي لاعب الوسط، بقاعة مؤتمرات استاد الملعب الشرفي في مكناس.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز الى المغرب مساء السبت الماضي على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة بيراميدز برحلة المغرب



وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ٢٥ لاعبا في رحلة المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

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