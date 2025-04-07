موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يدخل فريق بيراميدز تحديا جديدا غدا الثلاثاء بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الملكي المغربي من أجل تحقيق إنجاز جديد بالبطولة الأفريقية.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز

وتذاع مباراة الجيش الملكي وبيراميدز عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 5 الناقل الحصري للبطولة الافريقية.

الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز

يعقد اليوم الاثنين الاجتماع الفني لـ مباراة بيراميدز والجيش الملكي في مكناس بالمغرب بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني المؤتمر الصحفي برفقة المغربي وليد الكرتي لاعب الوسط، بقاعة مؤتمرات استاد الملعب الشرفي في مكناس.

ووصلت بعثة نادي بيراميدز الى المغرب مساء السبت على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي المتاهل من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.





وكان فريق بيراميدز قد احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد (13 نقطة) متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي إلا أن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة.

واحتل فريق الجيش الملكي صدارة الترتيب بمجموعته برصيد (10 نقاط) متفوقًا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بفارق نقطة.

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