يورتشيتش والكرتي في مؤتمر مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

يحضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمباراة الجيش الملكي المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجيش الملكي وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي في مكناس بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يحضر المدير الفني المؤتمر الصحفي برفقة المغربي وليد الكرتي لاعب الوسط، بقاعة مؤتمرات استاد الملعب الشرفي في مكناس.

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