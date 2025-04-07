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رياضة

مواعيد مباريات الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

تنطلق غدا الثلاثاء مواجهات الحسم بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تقام مباريات الإياب.  

 

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 


وجاء جدول مواعيد مباريات دوري الأبطال القادمة كالآتي.

الثلاثاء 8 أبريل 2025 

الهلال السوداني ضد الأهلي -الساعة  9:00 مساء - بي إن سبورت اتش دي 6

الترجي ضد صن داونز - الساعة  9:00 مساءً -بي إن سبورت اتش دي 4

الجيش الملكي ضد بيراميدز - الساعة  9:00 مساء - بي إن سبورت اتش دي 5

 الأربعاء 9 أبريل 2025 

أورلاندو بيراتس ضد مولودية الجزائر -الساعة  6:00 مساءً - بي إن سبورت اتش دي 5

 

القنوات الناقلة لـدوري أبطال أفريقيا

وتذاع مباريات دوري الأبطال عبر شاشة بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لمواجهات هذه البطولة في الشرق الأوسط

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
 

-التردد 11566.

-الاستقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500.

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 

صن داونز والترجي التونسي (1-0)
سجله بيتر شالوليلي


الأهلي والهلال (1-0)

سجله محمد هاني.

أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ومولودية الجزائر (1-0)
سجله موهاو نكوتا.

بيراميدز والجيش الملكي (4-1)
فيستون مايلي (ثنائية) وإبراهيم عادل (ثنائية) وجاء هدف الفريق الضيف عن طريق عبدالفتاح حدراف.

وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 8 أندية: 

الأهلي، بيراميدز، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي.

وتأهل الهلال متصدرا عن المجموعة الأولى ومعه مولودية الجزائر 

وحجز الجيش الملكي مقعده بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية متفوقا على صن داونز صاحب الوصافة 

وتمكن أورلاندو بايرتس من التأهل كمتصدر للمجموعة الثالثة ومعه الأهلي بعدما حل ثانيا

 وتأهل الترجي متصدرا عن المجموعة الرابعة ومعه بيراميدز، كوصيف للمجموعة.

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