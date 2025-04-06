أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يواصل السقوط في كأس عاصمة مصر.. خطوة تفصل المنتخب الوطني عن كأس العالم للناشئين.. ساوثهامبتون أول الهابطين رسميا بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

نادي بيراميدز اشتكى نادي بيراميدز من تعرض بعثة الفريق لمضايقات في المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره قبل قليل.

تعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

أمم إفريقيا للناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة فوزا صعبا، على حساب نظيره منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب.

الأهلي ضد بيراميدز،أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على سقوط فريقه المفاجئ ضد فولهام في البريميرليج، اليوم الأحد.

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 2-3، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنكسر سلسلة مميزة للريدز.

الدوري الإنجليزي، هبط فريق ساوثهامبتون رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد خسارته أمام توتنهام 1 / 3، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

تواصلت لجنة التخطيط بنادي الزمالك مؤخرًا مع أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده مع النادي.

كرة اليد، كشف الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، أنه على علم بوجود مفاوضات بين الاتحاد المصري وأحد المدربين الإسبان، من أجل خلافته في تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة.

دوري أبطال أفريقيا، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول في موريتانيا، والذي أقيم علي ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء.

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