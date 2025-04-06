المقصورة بـ 500 جنيه، بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام الأهلي بالدوري

الأهلي ضد بيراميدز،أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء يوم ١٢ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

وحدد بيراميدز أسعار التذاكر على النحو التالي:

* المقصورة الرئيسية ٥٠٠ جنيه

* الدرجة الأولى ٣٠٠ جنيه

* الدرجة الثالثة ١٠٠ جنيه

ووفقا للسعة الأمنية تحدد ٨ آلاف مشجع لكل فريق خلال اللقاء.

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