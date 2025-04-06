الدوري الإنجليزي، فولهام يكسر سلسلة ليفربول المميزة

تلقى فريق ليفربول هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فولهام، بنتيجة 2-3، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنكسر سلسلة مميزة للريدز.

وسجل ثلاثية فولهام كلًا من توقيع رايان سيسينيون (ق23) وأليكس أيوبي (ق32) ورودريجو مونيز (ق37).

فيما سجل أليكسيس ماك أليستر (ق14) ولويس دياز (ق72)، هدفي ليفربول.

أرقام مثيرة من مواجهة ليفربول وفولهام

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ليفربول خسر لأول مرة بعد تقدمه في النتيجة، بعد 48 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز (فاز 43، تعادل 5).

وأضافت الشبكة، أن فريقين فقط حصدا أربع نقاط ضد ليفربول بقيادة آرني سلوت هذا الموسم، هما نوتنجهام فورست وفولهام.

كما يعد هذا أول فوز لفريق فولهام في الدوري ضد ليفربول على ملعب كرافن كوتيدج منذ عام 2011.

وأشارت الشبكة، إلى أن ليفربول خسر مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة تحت قيادة آرني سلوت.

وتعد هذه هي الهزيمة الثانية فقط في الدوري لفريق ليفربول هذا الموسم، منهيا سلسلة من 26 مباراة دون خسارة في البريميرليج، منذ خسارته 1-0 أمام نوتنجهام فورست في سبتمبر الماضي.

كما فاز فولهام على الفريق الذي بدأ المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب لأول مرة منذ مارس 2009.

وتجمد رصيد المتصدر ليفربول، عند 73 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام آرسنال، فيما رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.