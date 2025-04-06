الزمالك يواصل السقوط في كأس عاصمة مصر بالتعادل سلبيا أمام مودرن سبورت

تعادل فريق الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس عاصمة مصر.

بهذه النتيجة يواصل الزمالك السقوط في كأس عاصمة مصر، بعد التعادل في مباراته الأولى بالبطولة أمام الجونة ثم الخسارة أمام بتروجت قبل أن يتعادل سلبيا اليوم أمام مودرن سبورت.

تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - أحمد حسام – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: محمود جهاد -سيف فاروق جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: محمد حمدي – ناصر منسي – ناصر ماهر.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وحسام عاشور التقي ومهاب ياسر ومحمد السيد وحازم أسامة وأيمن أمير عبد العزيز وسيدي ندياي

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بكأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى



خط الدفاع: أحمد أيمن، علي الفيل، جوناثان نجويم، محمود شعبان

خط الوسط: وليد علي، محمد صبري، أحمد كباكا، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: أرنولد ايبا.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، مصطفى صبحي، فيجيري، علي زعزع، خالد رضا، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجيت 12

2- الجونة 4 نقاط

3- مودرن سبورت 4 نقاط

4- الزمالك نقطتين

5- سموحة بدون نقاط

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