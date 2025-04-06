15 صورة ترصد مران الأهلي الأول في موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الأول في موريتانيا، والذي أقيم علي ملعب شيخا ولد بيديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى نواكشوط في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لمواجهة بطل السودان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي لا يعرف الفوز خارج أرضه أمام الهلال السوداني

والتقى النادي الأهلي خارج أرضه نظيره فريق الهلال السوداني في 6 مباريات، لم ينجح الأحمر في تحقيق الفوز خلالها، حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.

نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني

وجاءت نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني كالتالي:

موسم 1987، الأهلي 0ـ0 الهلال

موسم 2004، الأهلي 0ـ1 الهلال

موسم 2007، الأهلي 0ـ3 الهلال

موسم 2020، الأهلي 1ـ1 الهلال

موسم 2022، الأهلي 0ـ0 الهلال

موسم 2023، الأهلي 0ـ1 الهلال

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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