الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت يعلق على غياب محمد صلاح عن التسجيل في 4 مباريات متتالية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على سقوط فريقه المفاجئ ضد فولهام في البريميرليج، اليوم الأحد.

وتلقى ليفربول خسارة غير متوقعة على يد مضيفه فولهام، بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فولهام رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليفربول عند 73 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن آرسنال الوصيف.

تصريحات سلوت عن خسارة ليفربول أمام فولهام 

وقال سلوت في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كانت فترة صعبة، استمرت 14 دقيقة (استقبلت شباكنا ثلاثة أهداف)، بصرف النظر عن جودة فولهام في الثلث الهجومي. أخطاؤنا هي السبب الرئيسي".

وأضاف: "بشكل عام، لا نرتكب الكثير من هذه الأخطاء، ناهيك عن ثلاثة في مباراة واحدة".

وأردف: "كان أداؤنا في الشوط الثاني أفضل بكثير، لكن من الصعب الفوز بمباراة بهذا المستوى إذا استقبلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول".

وتابع: "للأسف، افتقرنا إلى الوقت في النهاية لتسجيل الهدف الثالث. الناس يريدون صنع القصص، وهذا هو عملهم".

واسترسل: "تجد العديد من الفرق صعوبة في مواجهة فولهام، قدمنا أداء رائعا في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرص، لكننا في النهاية افتقرنا إلى الوقت".

وأكمل: "نادرا ما نستقبل ثلاثة أهداف، فما بالك في مباراة واحدة أو 15 دقيقة، كان بإمكاننا تجنب ذلك، سجلنا هدفًا جيدًا، لكن باستثناء ذلك، كان أداؤنا في الشوط الثاني أقرب إلى أدائنا المعتاد".

وواصل: "استقبال ثلاثة أهداف بهذه الطريقة لا يتوافق مع معايير ليفربول، كنا نخلق الفرص تلو الأخرى (مع اقتراب نهاية المباراة)".

واسترسل: "في النهاية، لم يكن لدينا الوقت الكافي لتعويض الأخطاء الثلاثة التي ارتكبناها في الشوط الأول".

مدرب ليفربول يتحدث عن غياب محمد صلاح عن التهديف

وعن عدم تسجيل محمد صلاح في أربع مباريات متتالية، قال: "ربما عليه أن يعتبر ذلك إطراءً (لحديث الناس عنه)، لأن أرقامه لم تكن طبيعية (عندما كان يسجل)".

وأردف: "الشيء الجيد في محمد صلاح هو أنه يعرف جيدًا موهبته. سيعود صلاح للمشاركة مجددًا، لا أشعر بالقلق حيال ذلك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح آرني سلوت سلوت صلاح ليفربول

مواد متعلقة

أرني سلوت يتلقى أول خسارة مع ليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فولهام يكسر سلسلة ليفربول المميزة

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام فولهام 3-2 (صور)

الأكثر قراءة

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل صاحب شركة مقاولات وتقطيع جثته بالتجمع الأول

عدد حلقات مسلسل آسر للفنان باسل خياط

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية