تفاصيل مكالمة لجنة تخطيط الزمالك مع زيزو

تواصلت لجنة التخطيط بنادي الزمالك مؤخرًا مع أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده مع النادي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خصوصًا في ظل العروض العديدة التي تلقاها اللاعب مؤخرًا من أندية محلية وخارجية.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فقد جرت محادثات أولية بين الطرفين تم خلالها الاتفاق على عقد جلسة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لتجديد عقد زيزو.

وتشير التوقعات إلى أن اللاعب أبدى رغبة مبدئية في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، خاصةً أنه يعد أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق.

من جهتها، تسعى إدارة الزمالك لتقديم عرض مالي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه زيزو منذ انضمامه للفريق، حيث أصبح من أبرز صانعي اللعب في الدوري المصري خلال المواسم الماضية.

يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث ترغب الجماهير في الحفاظ على النجوم وعدم تكرار سيناريو رحيل لاعبين مؤثرين ويتطلع عشاق الزمالك إلى حسم ملف التجديد سريعًا، حفاظًا على استقرار الفريق الفني خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.