الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل مكالمة لجنة تخطيط الزمالك مع زيزو

زيزو
زيزو

تواصلت لجنة التخطيط بنادي الزمالك مؤخرًا مع أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده مع النادي.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الزمالك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خصوصًا في ظل العروض العديدة التي تلقاها اللاعب مؤخرًا من أندية محلية وخارجية.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فقد جرت محادثات أولية بين الطرفين تم خلالها الاتفاق على عقد جلسة رسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لتجديد عقد زيزو.

وتشير التوقعات إلى أن اللاعب أبدى رغبة مبدئية في الاستمرار داخل القلعة البيضاء، خاصةً أنه يعد أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق.

من جهتها، تسعى إدارة الزمالك لتقديم عرض مالي يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه زيزو منذ انضمامه للفريق، حيث أصبح من أبرز صانعي اللعب في الدوري المصري خلال المواسم الماضية.

يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث ترغب الجماهير في الحفاظ على النجوم وعدم تكرار سيناريو رحيل لاعبين مؤثرين ويتطلع عشاق الزمالك إلى حسم ملف التجديد سريعًا، حفاظًا على استقرار الفريق الفني خلال الفترة القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مصطفي “زيزو” لجنة التخطيط بنادي الزمالك لجنة التخطيط نادي الزمالك دوري المصري ملف التجديد

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، الزمالك يلتقي بطل بتسوانا في بطولة أفريقيا للسيدات

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

زغلول صيام يكتب عن قصة بند الـ 8 سنوات الحائر: الرئيس مبارك وافق وقال معنديش استثناءات.. وحكاية الوزراء الزملكاوية اللي بيعملوا البند مخصوص عشان الخطيب وحسن حمدي! وموقف لجنة الشباب بالبرلمان!

تفاصيل مكالمة لجنة تخطيط الزمالك مع زيزو

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

انتقمت لشرفي.. اعترافات المتهم بتقطيع جثة صاحب شركة بالقاهرة الجديدة

علاقة غير شرعية، أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء مسن داخل ثلاجة بكمبوند شهير

منوعات

المزيد

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية