الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

علكة متطورة، فيتو
علكة متطورة، فيتو

طور باحثون متخصصون علكة مبتكرة مستخلصة من الفاصولياء، تساعد في تقليل انتشار فيروسات الـ"هربس" والإنفلونزا.


وأظهرت العلكة في التجارب المعملية فعالية تفوق 95% في خفض الأحمال الفيروسية لفيروسات"HSV-1" و"HSV-2"، وسلالات الإنفلونزا "H1N1" و"H3N2".


وتعتمد العلكة، التي طورها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على بروتين طبيعي يُدعى "فريل" موجود في نبات "لابلاب بوربوريوس"، إذ يقوم بتحييد الفيروسات داخل الفم (نقطة دخولها الأساسية للجسم)، ويتم إطلاق هذا البروتين تدريجيا عند مضغ العلكة، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة العدوى، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

وتحتوي كل قطعة علكة على 40 ملليجرام من مسحوق الفاصولياء، وتلبي معايير السلامة الخاصة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يجعلها مرشحة للاستخدام البشري.


وصرح البروفيسور، هنري دانييل، من جامعة بنسلفانيا، بأن هذه النتائج تفتح الباب للاختبارات البشرية، خصوصا في ظل غياب لقاح للـ"هربس" وانخفاض الإقبال على لقاح الإنفلونزا.


كما يبحث الفريق العلمي في إمكانية استخدام العلكة ضد إنفلونزا الطيور المنتشر في أمريكا الشمالية.
وتعد أبرز أعراض الهربس، بثور مؤلمة وحكة وحمى وتورم الغدد، بينما تشمل أعراض الإنفلونزا حمى مفاجئة وسعالا وآلامًا في الجسم، وتعبا وسيلانا في الأنف.


وتمثل العلكة الجديدة وسيلة واعدة وآمنة للحد من انتشار الفيروسات، خاصة في غياب لقاحات فعالة لبعضها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الغذاء والدواء الامريكية جامعة بنسلفانيا الامريكية جامعة بنسلفانيا مكافحة العدوى مضغ العلكة

مواد متعلقة

بعد وفاة طفلة 9 سنوات بسبب الإنفلونزا، مضاعفات المرض وطرق حماية الأطفال

طرق علاج الهربس التناسلي بالمنزل، وأعراض الإصابة به

هل الوقت مناسب لتناول تطعيم الإنفلونزا؟ المصل واللقاح تنصح المصريين قبل فوات الأوان

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

منوعات

المزيد

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

أسعار الأرز،طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

المزيد
الجريدة الرسمية