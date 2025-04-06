قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس ورفح

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جنوب قطاع غزة تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي متواصل لا سيما في خان يونس ورفح، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

قصف إسرائيلي مكثف في خان يونس ورفح

وأطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة.

وشهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح قصفا متواصلا، وأن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح.

وسمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المنازل برفح والتي تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح.

وفي خان يونس، تشن المدفعة الإسرائيليا قصفا مكثفا يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي المدينة.

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