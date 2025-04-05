حماس تنشر رسالة جديدة لرهينتين إسرائيليين في غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو جديدًا لرهينتين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

ويظهر الفيديو أحد الرهينتين مع ضمادات على خده ويده، فيما يتحدث الرهينتان عن نجاتهما من قصف إسرائيلي وظروف احتجازهما السيئة، ويطالبان حكومتهما بإعادتهما إلى ديارهما، ويناشدان إسرائيل الضغط من أجل تحقيق ذلك.

كتـ.ـائب القسـ.ـام تنشر تسجيلًا بعنوان "#الوقت_ينفد" يظهر فيه أسيـ.ـران إسـ.ـرائيليان لديها.pic.twitter.com/YujURRY7x0 — الحسن سهيل 🇾🇪 Alhassan Suhail (@alhassan_suhail) April 5, 2025

وتعذر التحقق من صحة الفيديو وتاريخه، وفق "فرانس برس".

وتم نشر الفيديو بعد يوم من شن القوات الإسرائيلية هجومًا بريًا في مدينة غزة في أرجاء حي الشجاعية من أجل توسيع المنطقة الأمنية داخل القطاع.

وقال الجناح العسكري لحماس، أمس الجمعة، إن الهجوم يُعرض حياة الرهائن للخطر.

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