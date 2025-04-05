السبت 05 أبريل 2025
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صحة ومرأة

للعودة للدراسة بعد الإجازة، أطعمة ومشروبات قدميها لأبنائك لنوم هادئ وعميق

النوم الهادئ
النوم الهادئ

 

أطعمة ومشروبات قدميها لأبنائك لنوم هادئ وعميق، انتهت إجازة عيد الفطر، ويستأنف الأبناء العودة للمدارس غدا، مما يتطلب ضرورة النوم المبكر من اليوم، فالنوم الصحي والعميق هو أحد أعمدة النشاط والتركيز للأطفال، في اليوم التالي.

أطعمة ومشروبات تساعد على النوم الهادئ بعد السحور

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ومع تزايد الضغوط اليومية وكثرة الملهيات المحيطة بالأبناء، مثل الشاشات والأجهزة الذكية، أصبح من الضروري أن يبحث الآباء والأمهات عن وسائل طبيعية تساعد الأطفال على الحصول على نوم مريح ومنتظم، ومن بين أهم هذه الوسائل؛ التغذية السليمة في فترة ما قبل النوم.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن ما يتناوله الطفل في ساعات المساء له تأثير مباشر على جودة نومه، حيث توجد أطعمة ومشروبات تهيئ الجسم للاسترخاء وتدعم إنتاج الهرمونات المسؤولة عن النعاس مثل "الميلاتونين" و"السيروتونين".


في حين أن هناك أطعمة أخرى قد تسبب النشاط الزائد أو اضطرابات في النوم

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة هدى، أبرز الأطعمة والمشروبات التي يمكن تقديمها للأطفال قبل النوم لتحفيزهم على نوم هادئ وعميق، لاستقبال اليوم الدراسي بحيوية ونشاط.


أولًا: أطعمة تساعد على نوم هادئ للأطفال
 

1. الموز
يُعد الموز من الفواكه الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان على تهدئة العضلات والاسترخاء. كما يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى "السيروتونين" و"الميلاتونين"، وهما من أهم الهرمونات المحفزة للنوم.

 

2. الشوفان
يحتوي الشوفان على نسبة جيدة من الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على الشعور بالامتلاء والراحة، كما يُعزّز إنتاج الميلاتونين. يُمكن تقديم الشوفان في شكل وجبة خفيفة ساخنة مع الحليب والعسل، مما يجعله وجبة مثالية قبل النوم.

 

3. الزبادي (اللبن الرائب)
منتجات الألبان تحتوي على الكالسيوم، وهو عنصر مهم لإنتاج الميلاتونين، فضلًا عن تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي. يُفضل تقديم الزبادي دون سكر مضاف، ويمكن إضافة بعض قطع الفاكهة الطازجة لتحسين الطعم.

 

4. البطاطا الحلوة
تحتوي البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان على تهدئة الجسم وتحفيز النعاس. يمكن سلقها أو شويها وتقديمها كوجبة خفيفة للأطفال قبل النوم.

 

5. البيض المسلوق
البيض مصدر غني بالبروتين والتربتوفان، ما يجعله خيارًا جيدًا للأطفال الذين يشعرون بالجوع قبل النوم. تناوله يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم خلال الليل ويمنع الاستيقاظ المتكرر.

 

مشروبات تساعد على النوم
مشروبات تساعد على النوم

ثانيًا: مشروبات تساعد على تهدئة الطفل وتعزيز النوم
 

1. الحليب الدافئ
من أشهر المشروبات المهدئة، الحليب الدافئ يحتوي على التربتوفان والكالسيوم، ويعزز الشعور بالراحة. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي للحصول على تأثير مزدوج في التهدئة.

 

2. شاي البابونج
البابونج معروف بخصائصه المهدئة، وهو آمن للأطفال بدءًا من عمر سنتين إذا تم تقديمه بكمية معتدلة وبدون إضافات صناعية. يُفضل تحضيره طازجًا وتقديمه فاترًا قبل النوم بنصف ساعة.

 

3. ماء دافئ مع العسل
يساعد الماء الدافئ في ترطيب الجسم وتهدئته، أما العسل فيحفز الدماغ على إطلاق الميلاتونين.

 

ثالثًا: نصائح مهمة لنوم هادئ
 

تجنّب الأطعمة المحفزة قبل النوم: مثل الشوكولاتة، الحلويات، الأطعمة الغنية بالكافيين أو السكر، لأنها قد ترفع مستوى النشاط لدى الطفل وتمنعه من النوم.

الابتعاد عن الوجبات الثقيلة: لا يُنصح بتقديم وجبة دسمة قبل النوم مباشرة، لأنها تُجهد الجهاز الهضمي وتسبب الأرق أو الكوابيس.

الحرص على التوقيت: يُفضل تقديم الوجبة الخفيفة أو المشروب المهدئ قبل النوم بـ 30 إلى 60 دقيقة لضمان استفادة الجسم من مكوناتها قبل الخلود إلى النوم.

الروتين الغذائي الليلي: الالتزام بروتين غذائي ليلي ثابت يساعد جسم الطفل على التكيف والارتباط بين هذه الأطعمة وفترة الاسترخاء والنوم.

 

أطعمة تساعد على النوم
أطعمة تساعد على النوم

رابعًا: نموذج لروتين غذائي قبل النوم
 

الساعة 6:30 مساءً: وجبة العشاء (خفيفة، متوازنة، مثل شريحة دجاج مشوية مع خضار وبطاطا مهروسة).

الساعة 7:30 مساءً: كوب من الزبادي مع شرائح موز.

الساعة 8:00 مساءً: كوب من الحليب الدافئ أو شاي البابونج.

الساعة 8:30 مساءً: البدء بتحضيرات النوم (غسل الأسنان، قصة قصيرة، أضواء خافتة).

 

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