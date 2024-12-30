وجبات خفيفة في الليل مشبعة وتساعد على النوم بسعرات حرارية قليلة

قد توفر الوجبات الخفيفة المغذية في وقت متأخر من الليل، مثل الفاكهة أو البيض أو فول الصويا، فوائد صحية، وتحتوي بعض الأطعمة على مركبات قد تساعد على النوم بشكل أفضل.

هناك أدلة علمية متزايدة على أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يجعل من الصعب التحكم في الوزن، ولكن إذا كان الشخص جائعًا حقًا بسبب برودة الجو في فصل الشتاء، فإن تناول وجبة خفيفة صغيرة غنية بالعناصر الغذائية تحتوي على أقل من 200 سعر حراري يكون جيدًا بشكل عام في الليل، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

تحتوي بعض الوجبات الخفيفة أيضًا على مركبات قد تساعد على النوم بشكل أفضل.

الكرز الحامض

أضف الكرز الحامض أو عصيره إلى الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، حيث تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تساعد على النوم بشكل أفضل، وعلاوة على ذلك، لها فوائد مضادة للالتهابات وقد تحمي من الحالات المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

يحتوي الكرز الحامض على كمية صغيرة نسبيًا من هرمون الميلاتونين المعزز للنوم.

ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على مادة البروسيانيدين B-2 الكيميائية النباتية، والتي يُعتقد أن هذا المركب يحمي حمض التربتوفان الأميني في الدم، والذي يستخدمه الجسم لإنتاج الميلاتونين.

يحتوي كوب من عصير الكرز الحامض بنسبة 100% (240 مل) على 159 سعرة حرارية، بينما يحتوي ربع كوب أو 40 جرامًا (جم) من الكرز الحامض المجفف على 133 سعرة حرارية.

الموز مع زبدة اللوز

تعتبر موزة صغيرة وملعقة كبيرة (ملعقة كبيرة) أو 16 جرامًا من زبدة اللوز غير المحلاة مزيجًا لذيذًا يحتوي على 190 سعرة حرارية قد يساعد على النوم.

الموز هو أحد الفواكه القليلة المعروفة بأنها غنية نسبيًا بناقل عصبي يسمى السيروتونين، والذي يحوله الجسم إلى الميلاتونين.

يوفر اللوز وزبدة اللوز بعض الميلاتونينـ كما أنهما مصدر جيد للدهون الصحية وفيتامين هـ والمغنيسيوم.

الكيوي

هذه الفاكهة ذات القشرة الرقيقة والطعم الحلو والحامض مغذية ومنخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي حبتان من الكيوي على 84 سعرة حرارية و4 جرام من الألياف و142% من القيمة اليومية لفيتامين سين بالإضافة إلى ذلك، قد يساعدك الكيوي على النوم بشكل أفضل.

فأكدت أحدي الدراسات على تأثير فاكهة الكيوي على النوم لمدة 4 أسابيع، حيث تناول كل مشارك حبتين من الكيوي قبل النوم وراقب نومه في مذكرات، وشهد المشاركون تحسنًا في النوم وانخفاضًا في الاستيقاظ بعد النوم.

الكيوي من بين الفواكه القليلة التي تحتوي على كمية جيدة من السيروتونين، وهو ناقل عصبي، وللسيروتونين تأثير مريح ويمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع. كما أنه يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات.

العصائر الغنية بالبروتين

إن تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين قبل النوم قد يساعد في إصلاح العضلات ويساعد في إبطاء فقدان العضلات المرتبط بالعمر، وخاصة إذا كنت تمارس الرياضة بشكل روتيني، والعصائر هي طريقة سهلة ولذيذة لتناول الحليب الغني بالبروتين قبل النوم.

على سبيل المثال، يمكنك مزج 8 أونصات (240 مل) من الحليب قليل الدسم مع 2/3 كوب (110 جرام) من الأناناس المجمد للحصول على وجبة استوائية تحتوي على 160 سعرة حرارية فقط.

علاوة على ذلك، فإن الحليب غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لصنع السيروتونين والميلاتونين، اللذين يساعدان على النوم.

توت غوجي

يشير اللون الأحمر البرتقالي لهذه التوتات الحلوة الحامضة إلى إمدادها الغني بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات.

وأفاد أكثر من 80% في أحدي الدراسات بتحسن جودة النومن ووجد حوالي 70% أنه من الأسهل الاستيقاظ، وذكر حوالي 50% أنهم شعروا بتعب أقل

تحتوي حصة 5 ملاعق كبيرة (28 جرامًا) من التوت البري المجفف على 98 سعرة حرارية، ويمكنك تناولها باليد مثل الزبيب أو إضافتها إلى مزيج المكسرات أو الحبوب.

البسكويت والجبن

الوجبات الخفيفة التي توازن الكربوهيدرات والبروتين، مثل البسكويت والجبن المصنوعين من الحبوب الكاملة، تدعم مستويات السكر في الدم بشكل ثابت.

من منظور النوم، يساعد الجمع بين الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البسكويت ومصادر التربتوفان الجيدة مثل الجبن في جعل التربتوفان متاحًا بشكل أكبر للدماغ.

هذا يعني أن الجسم يمكنه استخدام المركب لإنتاج السيروتونين والميلاتونين، اللذين يساعدان على النوم.

وتحتوي حصة مكونة من 4 قطع من بسكويت القمح الكامل (16 جرامًا) وعصا واحدة من جبن الشيدر قليل الدسم (28 جرامًا) على حوالي 145 سعرة حرارية.

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