الثلاثاء 11 مارس 2025
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صحة ومرأة

كيفية تنظيم نوم الأطفال الصائمين في رمضان؟

نوم الأطفال، فيتو
نوم الأطفال، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن تنظيم نوم الأطفال في شهر رمضان خاصة الأطفال اللذين يصومون في شهر رمضان.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- ضرورة حصول الطفل الصائم على قسط كاف من النوم لمساعدة الجسم على التكيف مع الصيام والحفاظ على طاقته طول اليوم.

 

٢- الحصول على قيلولة خلال اليوم لمساعدته على البقاء نشط جسديًا وعقليًا. 

٣- التأكد من حصول الطفل على قسط كاف من النوم ليلًا، والتشجيع على النوم مبكرًا، نظرًا لأن نومه سيتقطع من أجل الاستيقاظ لتناول وجبة السحور.

 

 في شهر رمضان يقبل الكثير من الأطفال على صيام شهر رمضان حبا في الصوم ورغبة في تقليد الكبار إلا أن ليس كل الأطفال يمكنهم الصيام لما فيه من خطورة على صحتهم.

الأطفال الممنوعون من الصيام في شهر رمضان 

 

 كشفت وزارة الصحة عن الأطفال الممنوعين من الصيام في شهر رمضان وهم:

١-الأطفال مرضى السكري 

٢-مرضى فقر الدم 

٣-أصحاب القصور الكلوي 

٤-مرضى الكبد المصاحب بخلل وظائف الكلى 

٥-مرضى الذبذبة الأذينية وأمراض القلب الحادة

نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان

صيام الأطفال 
صيام الأطفال 

كما وجهت وزارة الصحة نصائح لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان.

كيف يصوم الأطفال دون تعب؟ 

 

وقالت وزارة الصحة ضرورة اتباع هذه التعليمات حتى يستطيع الطفل صيام رمضان دون تعب أو أضرار بصحتهم.

وتضمنت أهم نصائح وزارة الصحة:

١- التحدث مع الطفل في سن السابعة عن كيفية الصيام وفوائده لصحة الجسم.

٢-  استقبال رمضان بالزينة والاحتفالات

٣- مشاركة الطفل في العبادات الجماعية  البدء بشكل تدريجي، مع إعداد الأطعمة المفضلة للطفل على وجبتي الإفطار والسحور. 

٤- الدعم العاطفي ومنح طفل مكافأة عند نجاحه في الصيام لساعات طويلة، لتشجيعه على الاستمرار.

 

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تناول الأطفال لمنتجات الألبان خلال وجبة السحور مثل الجبنة والزبادي.

متى يجب كسر صيام الطفل

وكشفت  وزارة الصحة عن أهم الحالات التي يجب كسر صيام الطفل فيها منها:

١- يجب على الأم مراقبة الحالة الصحية للطفل أثناء صيامه.

 

٢- في حالة وجود بعض العلامات التي تدل على تعرض الطفل لخطر يجب كسر صيامه وتتمثل في شعوره بخمول واضح أو يعاني من الدوخة أو الصداع أو التعب.

٣- إذا ظهرت على الطفل أعراض النوم المتواصل لساعات طويلة أثناء النهار وهو صائم، يجب كسر صيامه.

 

وقالت وزارة الصحة: لكي يكون صيام الأطفال صحيا وآمنا يجب اتباع النصائح الآتية:

١- تأخير سحوره قدر الإمكان.

٢- الاهتمام بنوعية الأكل الذي يمده بالطاقة في السحور مثل طبق الفول مع بيضة أو كوب لبن.

 

٣- ضرورة تقليل المجهود للأطفال في نهار رمضان.

٤- الإفطار على عصير مع تمر ثم تناول الطبق الرئيسي ومعه السلطة.

٥- يمكن تناول وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور عبارة عن فاكهة أو طبق رز بلبن أو مهلبية.

 

وكشفت الدكتورة سحر خيري مدير معهد التغذية عن العمر المناسب لصيام الأطفال في شهر رمضان، مشيرة إلى أنه الطفل بداية من عمر 7 سنوات يمكن أن يبدأ الصيام تدريجيا أي لا يصوم اليوم كاملا بل أوقات محددة في اليوم.

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وأوضحت مدير المعهد القومي للتغذية أن هناك معايير تحدد إمكانية صيام الطفل منها صحة الطفل وإذا كان يوجد أى أمراض أو مشكلات صحية ومن عمر 10 سنوات يمكن صيام اليوم كاملا وإذا تعرض لتعب يمكنه الإفطار.

وحذرت مدير معهد التغذية من الإفراط في تناول الحلويات في رمضان، مشيرة إلى أنه يمكن تناول  الحلويات مثل الأرز بلبن والبليلة والفاكهة بعيدا عن الإفراط في تناول الحلويات.

وأوضحت مدير معهد التغذية ان وجبة الافطار يجب ان تقسم على فترات ولا يأكل الإنسان طعامه مرة واحدة،  لافتة إلى أنه يجب تناول تمر عند الإفطار نظرا لأن له فوائد متعددة منها تنبيه المعدة لاستقبال الطعام وضبط نسبة السكر في الدم 

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