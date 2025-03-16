النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

تختلف عادات الإفطار في شهر رمضان من دولة لأخرى، وهناك عادات غريبة في الإفطار بالقارة الإفريقية، ومن بعض العادات الرمضانية التي قد تبدو غريبة للبعض، لكنها جزء من ثقافات مجتمعات أفريقية معينة:

منع الإفطار المنفرد

،يعتبر الإفطار المنفرد في رمضان من العادات الممنوعة في نيجيريا بسبب العادات الاجتماعية والدينية، التي تُشجع على الإفطار الجماعي كجزء من التقاليد الرمضانية.

هذه الممارسة لا تقتصر على العائلة فقط، بل تشمل أيضًا الجيران والأصدقاء؛ ما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والعلاقات بين أفراد المجتمع. فقد يتجمع أفراد المجتمع في المساجد أو في منازل بعضهم البعض لمشاركة الإفطار.

النوم العميق بعد الإفطار

في بعض المجتمعات الكينية، وخاصة في المناطق الريفية، يُعتبر النوم العميق بعد الإفطار عادة طقسية مهمة.

ويعتقد الكثيرون أن النوم مباشرة بعد الإفطار يساعد على الهضم الجيد وتجنب الإرهاق خلال اليوم.

هذا التقليد قد يبدو غريبًا، ولكنه شائع في العديد من الأسر الكينية حيث يُشجع الأطفال والكبار على الراحة والاسترخاء بعد تناول الطعام مباشرة.

الزحف بعد الإفطار

يمتلك بعض المجتمعات تقليدًا غريبًا في السنغال حيث يقومون بـ "الزحف" على الأرض بعد الإفطار، وهو عبارة عن زحف جماعي للأشخاص نحو المسجد أو نحو منازل بعضهم البعض.

يُعتقد أن هذا الزحف يجلب الحظ والبركة في شهر رمضان.

إفطار على إيقاع الطبول

وفي مالي، عند وصول وقت الإفطار في رمضان، يُقام احتفال كبير من خلال دق الطبول في مختلف أنحاء المدينة أو القرية.

الناس لا يكتفون بالإفطار في منازلهم، بل يجتمعون معًا في الساحات للاستماع إلى موسيقى الطبول التي تعتبر علامة على إتمام الصيام.

تعتبر هذه العادة غريبة لأنها تمزج بين العبادة والاحتفالات الشعبية.

"القفز على النار"

في بعض المناطق في مدغشقر، يتم إقامة طقوس غريبة بعد الإفطار تتضمن القفز على النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.