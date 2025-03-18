أطعمة ومشروبات تساعد على النوم الهادئ بعد السحور

خلال شهر رمضان، يواجه البعض صعوبة في النوم بعد وجبة السحور، إما بسبب تناول أطعمة ثقيلة أو استهلاك مشروبات منبهة تؤثر على القدرة على النوم.



لذلك، من المهم اختيار أطعمة ومشروبات تساعد على الاسترخاء وتعزز النوم الهادئ، خاصة مع تغير أوقات الوجبات والنوم خلال الشهر الكريم.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن اختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة للسحور يمكن أن يساعد بشكل كبير في تحسين جودة النوم خلال شهر رمضان.





أطعمة تساعد على النوم بعد السحور



أطعمة تساعد على النوم

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أفضل الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها في السحور لتسهيل النوم العميق بعده، مع توضيح أسباب تأثيرها الإيجابي على الجسم.



1. الموز

يعتبر الموز من أفضل الفواكه التي تساعد على الاسترخاء والنوم الجيد، حيث يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يساعدان في استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز العصبي. كما أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان ينظمان النوم.

2. الشوفان

يعد الشوفان خيارًا ممتازًا للسحور، حيث يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم. كما أنه غني بالميلاتونين، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم دورة النوم. يمكن تناول الشوفان مع الحليب والموز للحصول على فوائد مضاعفة.

3. التمر

إلى جانب فوائده الصحية العديدة، يحتوي التمر على المغنيسيوم والتريبتوفان، مما يجعله مفيدًا لتحسين جودة النوم. يمكن تناوله مع اللبن أو الزبادي للحصول على سحور متوازن يساعد على الاسترخاء بعد تناوله.

4. الزبادي واللبن الرائب

يحتوي الزبادي واللبن الرائب على نسبة عالية من الكالسيوم والتربتوفان، مما يعزز إنتاج الميلاتونين ويساعد على تهدئة الأعصاب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البروبيوتيك الموجود في هذه الأطعمة على تحسين الهضم، مما يقلل من الاضطرابات الهضمية التي قد تعيق النوم.

5. البيض المسلوق

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة دون التسبب في اضطرابات هضمية تؤثر على النوم. كما أنه يحتوي على التربتوفان، الذي يدعم إنتاج الميلاتونين والسيروتونين في الجسم.

6. الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة

يعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة خيارًا جيدًا للسحور، حيث يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في استقرار مستويات الطاقة والسكر في الدم. كما أنه يعزز إفراز السيروتونين، مما يسهل النوم بعد السحور.

مشروبات تساعد على النوم بعد السحور



مشروبات تساعد على النوم

1. الحليب الدافئ

يُعد الحليب من أشهر المشروبات التي تساعد على النوم، وذلك بسبب احتوائه على التربتوفان الذي يعزز إنتاج الميلاتونين. يُفضل تناوله دافئًا مع العسل للحصول على تأثير مهدئ أكبر.

2. مشروب الكاموميل (البابونج)

يعتبر البابونج من الأعشاب التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم. فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل التوتر والقلق، مما يسهل الاستغراق في النوم بعد السحور.

3. مشروب النعناع

يساعد مشروب النعناع الدافئ على استرخاء العضلات وتهدئة الجهاز الهضمي، مما يقلل من الانتفاخات والغازات التي قد تعيق النوم. كما أن له تأثيرًا مهدئًا على الجهاز العصبي، مما يجعله خيارًا رائعًا بعد السحور.

4. اليانسون

يعتبر اليانسون من المشروبات العشبية التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم. كما أنه مفيد للجهاز الهضمي، مما يقلل من الشعور بالامتلاء بعد السحور.

5. مشروب اللافندر

يحتوي اللافندر على زيوت عطرية مهدئة تساعد على تخفيف التوتر والقلق، مما يسهم في تحسين النوم. يمكن تحضير شاي اللافندر الدافئ قبل النوم للحصول على تأثير مريح.

نصائح للحصول على نوم هادئ بعد السحور



تجنب الكافيين والمنبهات: يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها تحفز الجهاز العصبي وتمنع النوم العميق.

تقليل تناول السكريات: الأطعمة الغنية بالسكر قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى اضطراب النوم.

عدم تناول وجبة دسمة: تناول أطعمة ثقيلة ودهنية قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ويجعل النوم بعد السحور صعبًا.

تهيئة بيئة النوم: يجب النوم في مكان هادئ ومظلم، والابتعاد عن الشاشات الإلكترونية قبل النوم لتقليل التعرض للضوء الأزرق الذي يؤثر على إنتاج الميلاتونين.

شرب الماء بكمية معتدلة: شرب الماء ضروري، لكن الإفراط في تناوله قبل النوم قد يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر للذهاب إلى الحمام، مما يقطع دورة النوم.



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