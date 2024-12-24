5 نصائح هامة للتخلص من الأرق وقلة النوم

الأرق وقلة النوم من المشكلات التي تؤثر على الاستمتاع بالحياة والصحة بشكل عام، ويمكن أن ينتج الأرق عن أسباب نفسية، مثل القلق والتوتر، أو أسباب جسدية، مثل الألم المزمن أو الاضطرابات الهرمونية.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إن التخلص من الأرق وقلة النوم لا يتطلب بالضرورة أدوية أو علاجات معقدة، بل يمكن أن يبدأ بتغيير بسيط في نمط الحياة واختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة.

وأضافت الدكتورة هدى، أنه يمكن أن تلعب التغذية دورًا مهمًا في تحسين جودة النوم. في هذا التقرير، سنتناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في التخلص من الأرق وتحسين النوم.



الأسباب الحقيقية للأرق وقلة النوم



وأوضحت الدكتورة هدى، أنه قبل الحديث عن الأطعمة والمشروبات، يجب أن نفهم الأسباب الحقيقية وراء الأرق، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الإجهاد والقلق: يؤدي التفكير الزائد وضغوط الحياة إلى صعوبة الاسترخاء والنوم.

نمط الحياة غير الصحي: مثل السهر الطويل، استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، أو تناول الكافيين بكثرة.

اضطرابات النوم: مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الأرق المزمن.

سوء التغذية: يمكن لنقص بعض العناصر الغذائية أن يؤثر على نوعية النوم.



أطعمة تساعد على تحسين جودة النوم



أطعمة تساعد على النوم

تحتوي بعض الأطعمة على مكونات تعزز إنتاج هرمونات النوم، مثل الميلاتونين والسيروتونين، أو تساعد على تهدئة الجهاز العصبي.



إليك أبرز هذه الأطعمة:

الموز:

يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنان يساعدان في استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب.

كما يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يعزز إنتاج السيروتونين الذي يتحول إلى ميلاتونين، هرمون النوم.



اللوز:

مصدر غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في تقليل مستويات الإجهاد ويعزز الاسترخاء.

تناول حفنة صغيرة من اللوز قبل النوم قد يكون مفيدًا في تهدئة الأعصاب.

الكرز:

يُعتبر الكرز، وخاصة النوع الحامض، من المصادر الطبيعية للميلاتونين.

تناول حفنة من الكرز أو كوب من عصيره قبل النوم يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم.

الشوفان:

يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي ترفع مستوى السيروتونين في الدماغ، مما يساعد على تهدئة الجسم.

تناول وعاء صغير من الشوفان مع الحليب الدافئ قد يكون وجبة مثالية قبل النوم.

منتجات الألبان:

الحليب والزبادي يحتويان على الكالسيوم الذي يساعد في تنظيم إنتاج الميلاتونين.

كوب من الحليب الدافئ مع القرفة قد يكون خيارًا مريحًا للنوم.

السمك الدهني:

مثل السلمون والتونة، الغنية بأوميغا-3 وفيتامين D. هذه المكونات تحفز إنتاج السيروتونين، مما يساعد على تحسين النوم.

مشروبات تساعد على الاسترخاء والنوم



مشروبات تساعد على النوم

بالإضافة إلى الأطعمة، هناك مشروبات يمكن أن تساعد على تهدئة الجسم والعقل، مما يُهيئ للنوم العميق.

شاي البابونج:

يُعرف بخصائصه المهدئة وقدرته على تقليل القلق وتحفيز الاسترخاء.

كوب من شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساهم في تحسين النوم.



الحليب الدافئ:

يحتوي على التربتوفان، بالإضافة إلى كونه مشروبًا مريحًا يذكرنا بالطفولة ويمنح إحساسًا بالأمان.

شاي النعناع:

يساعد النعناع على تهدئة الجهاز العصبي واسترخاء العضلات، مما يجعله مشروبًا مثاليًا قبل النوم.

مشروب الكركم بالحليب:

يُعرف أيضًا بـ "الحليب الذهبي"، ويحتوي على الكركم الذي يقلل الالتهابات ويساعد على الاسترخاء.

شاي اللافندر:

رائحته العطرية لها تأثير مهدئ على العقل والجسم، مما يساعد على التخلص من التوتر.

نصائح تساعدك على النوم الجيد



بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات، هناك بعض النصائح التي يمكن أن تعزز النوم الجيد:

التوقف عن تناول الكافيين مساءً: تجنب القهوة والشاي والمشروبات الغازية قبل النوم بخمس إلى ست ساعات.



الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية: الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر على إنتاج الميلاتونين.



اتباع روتين للنوم: النوم والاستيقاظ في أوقات محددة يوميًا يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية.



تهيئة بيئة مريحة للنوم: اجعل الغرفة مظلمة وهادئة وباردة نسبيًا.



ممارسة الرياضة: التمارين الخفيفة مثل اليوغا أو المشي تساعد على التخلص من التوتر وتحسين النوم.

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