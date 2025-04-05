للمرأة العاملة، الوصايا العشر لاستعادة نشاطك بعد إجازة عيد الفطر

نصائح لاستعادة نشاطك، مع انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة المرأة العاملة إلى الروتين اليومي، قد تشعر بالكثير من الخمول، وصعوبة في استعادة التركيز والنشاط، خصوصًا بعد أيام من الراحة والاحتفالات والسهر وتغير نمط الحياة.

ولكن العودة التدريجية إلى العمل يمكن أن تكون أكثر سلاسة وفعالية إذا تم التعامل معها بطريقة ذكية ومدروسة.

أكدت مدربة الحياة شيرين محمود، أن العودة للعمل بعد إجازة العيد لا تعني نهاية للراحة أو البهجة، بل يمكن أن تكون فرصة لبداية جديدة مليئة بالنشاط والطاقة.



المهم هو أن تمنح المرأة نفسها الوقت الكافي للتأقلم، وتستخدم الوسائل المتاحة لها لتحفيز ذاتها، وتحافظ على توازنها بين متطلبات العمل واحتياجاتها النفسية والجسدية.



نصائح تساعدك على العودة لنشاطك في العمل

استعادة نشاطك للعمل

في هذا التقرير، تقدم مدربة الحياة، مجموعة من النصائح العملية والمجربة التي تساعد المرأة العاملة على استعادة طاقتها الذهنية والجسدية، والعودة إلى عملها بكل حيوية وإيجابية بعد عطلة العيد.



1. تهيئة النفس للعودة للعمل قبل انتهاء الإجازة

واحدة من أهم خطوات استعادة النشاط هي البدء في تهيئة النفس قبل انتهاء العطلة بيوم أو يومين على الأقل. يمكن ذلك من خلال النوم المبكر، تنظيم الوجبات، تقليل السهر، وتحفيز النفس بأفكار إيجابية عن العمل والإنجاز. التدرج في العودة للنظام الطبيعي يخفف الصدمة التي قد تحدث في أول يوم عمل بعد العطلة.



2. تنظيم الوقت ووضع خطة واضحة للأسبوع الأول

العودة للعمل بعد العيد دون خطة واضحة قد يؤدي إلى التشتت والارتباك. من المفيد أن تبدأ المرأة أسبوعها بكتابة قائمة بالمهام العاجلة والمهمة، وترتيب أولوياتها حسب الأهمية والموعد النهائي. استخدام أدوات تنظيم الوقت، مثل المفكرة الورقية أو التطبيقات الإلكترونية، يمكن أن يساعد على الشعور بالتحكم وتقليل التوتر.

3. الاهتمام بالنوم الجيد

غالبًا ما تتغير عادات النوم في رمضان والعيد، مما يؤثر على جودة النوم. لذلك، من الضروري العودة إلى نمط نوم منتظم، حيث ينصح بالنوم لمدة لا تقل عن 7-8 ساعات ليلًا. النوم الجيد يعزز التركيز ويقلل الشعور بالإجهاد، مما ينعكس إيجابًا على الأداء في العمل.

4. تناول وجبات متوازنة والابتعاد عن الحلويات الزائدة

خلال العيد، تكثر الحلويات والأطعمة الدسمة، والتي تؤدي إلى الخمول وثقل الحركة. لذا، يُفضل بعد العودة للعمل تناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على البروتينات، والخضراوات، والفواكه، والحبوب الكاملة. كما يُنصح بتقليل الكافيين، والإكثار من شرب الماء لتجديد النشاط الداخلي للجسم.

5. ممارسة الرياضة الخفيفة لتنشيط الدورة الدموية

ممارسة الرياضة، حتى وإن كانت خفيفة مثل المشي أو تمارين التمدد، تساعد على تحفيز الجسم وتنشيط الدورة الدموية وتقليل الشعور بالكسل. يمكن تخصيص 20 إلى 30 دقيقة يوميًا لممارسة نشاط بدني، ويفضل أن يكون في الصباح أو بعد العودة من العمل.

6. الاهتمام بالمظهر الخارجي كوسيلة لتحفيز النفس

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن ارتداء ملابس جميلة ومريحة، ووضع لمسات بسيطة من المكياج، والاهتمام بالتسريحة، يعزز من الشعور بالثقة والجاهزية. التحفيز البصري له دور كبير في رفع المعنويات، خاصة في الأيام الأولى بعد العطلة.

استعادة نشاطك للعمل

7. التدرج في الإنجاز وعدم الضغط على النفس

من الطبيعي أن لا تكون طاقة الشخص في أوجها بعد الإجازة مباشرة. لذلك من الأفضل أن تبدأ المرأة بمهام خفيفة وتدريجية، وتمنح نفسها فرصة للتأقلم مع وتيرة العمل. الضغط على النفس في أول أيام العودة قد يؤدي إلى الإرهاق أو حتى الإحباط.

8. خلق طقوس صغيرة لتحفيز النفس في بداية اليوم

يمكن أن تصنع المرأة لنفسها لحظات ممتعة في بداية اليوم لتجعل من العودة للعمل تجربة ألطف، مثل تحضير كوب قهوة مميز، سماع مقطع صوتي ملهم، قراءة فقرة من كتاب تحبه، أو ارتداء إكسسوار جديد. هذه التفاصيل الصغيرة قد تصنع فرقًا كبيرًا في تحسين المزاج وتعزيز الدافعية.

9. التواصل الإيجابي مع الزميلات والزملاء

العلاقات الطيبة في بيئة العمل تساعد على خلق جو داعم ومحفز. يمكن للمرأة أن تبدأ يومها بالتحدث مع زميلاتها عن العيد، تبادل التهاني، مشاركة الصور أو المواقف الطريفة. هذا التواصل الإيجابي يُعيد الإحساس بالألفة ويكسر حالة الجمود بعد العودة.

10. إعادة الاتصال بالأهداف المهنية والشخصية

بعد العيد، قد تشعر بعض النساء بفتور تجاه العمل. وهنا يأتي دور إعادة الاتصال بالأهداف والطموحات المهنية، وتذكير النفس بسبب اختيار هذا المسار الوظيفي، وما الذي تسعى لتحقيقه على المدى القريب والبعيد. كتابة الأهداف ووضعها أمام العين، سواء في دفتر خاص أو على لوحة في مكان العمل، ينعش الدافع الداخلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.