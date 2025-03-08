السبت 08 مارس 2025
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صحة ومرأة

للمرأة العاملة، كيفية تحضير وجبة الإفطار من الليلة السابقة في رمضان

الإفطار في رمضان،
الإفطار في رمضان، فيتو

مع حلول شهر رمضان المبارك، يتزايد اهتمام الأسر بتنظيم الوقت وتوفير الجهد، خاصة فيما يتعلق بإعداد وجبة الإفطار، وتعاني الأمهات العاملات من هذه المشكلة بشكل أكبر بحيث يصعب على العديد تحضير وجبة متكاملة في وقت قصير مع العمل. 

ولتحقيق ذلك، يمكن تبني بعض الإستراتيجيات لتحضير بعض الأطباق من الليلة السابقة، مما يتيح الوقت للعمل والعبادة والأنشطة الأخرى خلال النهار الشهر الكريم.

كيفية تحضير وجبة الإفطار من الليلة السابقة

الأطباق الرئيسية

الشوربات

تعد الشوربات من الأطباق الأساسية على مائدة الإفطار، ويمكن تحضير كميات كبيرة منها مسبقًا وتخزينها في الثلاجة، ويُفضل اختيار الشوربات التي تحتفظ بقوامها ونكهتها بعد التسخين، مثل شوربة العدس، شوربة الخضار، أو شوربة الفطر.

من المهم ترك الشوربة حتي تبرد تمامًا قبل وضعها في الثلاجة.

اليخنات والمحاشي

يمكن تحضير اليخنات المتنوعة، مثل يخنة اللحم أو الدجاج مع الخضار، وكذلك المحاشي كالكوسا وورق العنب، وتخزينها في الثلاجة بعد أن تبرد تمامًا، وعند التقديم، يتم تسخين هذه الأطباق جيدًا على نار هادئة أو في الفرن.

المكرونة

صواني المكرونة مثل اللازانيا والبشاميل يمكن تحضيرها مسبقًا، وبعد أن تبرد توضع في الثلاجة، وعند التقديم تسخن جيدًا.

المقبلات والسلطات

السلطات

للحفاظ على نضارة السلطات، يُفضل تحضير المكونات الصلبة وتخزينها بشكل منفصل عن الصلصة، ويمكن تحضير سلطات مثل الفتوش والتبولة وتخزينها في علب محكمة الإغلاق، وإضافة الصلصة قبل التقديم مباشرة.

المقبلات

يمكن تحضير السمبوسة والكبة وتخزينها في الثلاجة، وتسخينها قبل التقديم، وكذلك الحمص والمتبل، حيث يتم وضعهم في علب محكمة الإغلاق في الثلاجة.

الحلويات والعصائر

الحلويات

يمكن تحضير الحلويات الرمضانية مثل القطايف والكنافة وتخزينها في الثلاجة.

العصائر

يُفضل تحضير العصائر الطبيعية مثل عصير التمر وقمر الدين وتخزينها في الثلاجة لتقديمها باردة.

نصائح إضافية لتنظيم الوقت في رمضان

  • إعداد قائمة طعام أسبوعية لتسهيل عملية التسوق والتحضير.
  • تخصيص وقت محدد في المساء لتحضير الأطباق التي يمكن تحضيرها مسبقًا.
  • الاستفادة من الأجهزة المنزلية مثل محضرات الطعام والخلاطات لتوفير الوقت والجهد.
  • تخزين الطعام في علب محكمة الغلق، وكتابة تاريخ التحضير.
  • تسخين الطعام جيدًا قبل تقديمه.

باتباع هذه الاستراتيجيات، يمكن للأسر الاستمتاع بوجبة إفطار شهية ومغذية دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في المطبخ، مما يتيح لهم التفرغ للعمل والعبادة والأنشطة الرمضانية الأخرى.

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