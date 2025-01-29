الأربعاء 29 يناير 2025
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صحة ومرأة

للمرأة العاملة، وصفات سريعة التحضير توفر وقتك وجهدك

الفراخ المشوية بالأعشاب
الفراخ المشوية بالأعشاب

وصفات سريعة التحضير، تواجه الأمهات العاملات العديد من الضغوط، للالتزام مع الأبناء بمواعيد ثابتة لتناول الوجبات، وتحضيرها بشكل سريع فور عودتها من العمل.

لذلك تبحث الأمهات العاملات عن وصفات سريعة التحضير واقتصادية، لتحضيرها يوم الإجازة الأسبوعية لها، وحفظها في الفريزر، لتحضيرها بشكل سريع، للأسرة فور العودة من العمل.

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واستخدام وصفات عديدة من الفراخ تعد من الحلول المناسبة، والتي يمكن تخزينها في الفريزر لتكون جاهزة للاستخدام في أي وقت. 
 

وفي التقرير التالي، نستعرض مجموعة من الوصفات السريعة، التي يمكنك الاستمتاع بها دون الحاجة لقضاء الكثير من الوقت في المطبخ يوميًا. كما أن تحضير الطعام مسبقًا يوفر الوقت والجهد، ويساعد في التحكم في مكونات الوجبات، مما يجعل تناول الطعام أكثر صحة وفائدة.


طريقة عمل دجاج متبل بالليمون والثوم

المكونات:
- 500 جرام من صدور الدجاج
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- عصير ليمونة واحدة
- 4 فصوص من الثوم المهروس
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق
- ملعقة صغيرة من الأوريجانو (اختياري)

 

طريقة التحضير:
1. في وعاء، امزجي زيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل والأوريجانو.
2. أضيفي صدور الدجاج إلى الخليط واغمرها جيدًا في التتبيلة.
3. اتركي الدجاج في التتبيلة لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.
4. قومي بشوي الدجاج على الشواية أو في المقلاة حتى ينضج تمامًا.
5. بعد أن يبرد، يمكن تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس تخزين الفريزر.

فراخ مشوية في الفرن
فراخ مشوية في الفرن

طريقة عمل دجاج بالكاري

المكونات:
- 500 جرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى مكعبات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون
- 1 بصلة مفرومة
- 2 فص ثوم مهروس
- 1 ملعقة كبيرة من معجون الكاري
- 1 علبة من حليب جوز الهند
- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:
1. سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل والثوم وقلّب حتى يذبل.
2. أضيفي مكعبات الدجاج وقلّب حتى يتغير لونها.
3. أضيفي معجون الكاري وامزجي جيدًا، ثم أضيفي حليب جوز الهند واطبخي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
4. بعد أن يبرد، يمكن نقل الخليط إلى أكياس تخزين الفريزر.

طريقة عمل فراخ بصوص الصويا والعسل

المكونات:
- 500 جرام من صدور الدجاج
- 3 ملاعق كبيرة من صوص الصويا
- 2 ملعقة كبيرة من العسل
- 1 ملعقة كبيرة من الخل
- 1 فص ثوم مهروس

طريقة التحضير:
1. في وعاء، اخلطي صوص الصويا والعسل والخل والثوم.
2. أضيفي صدور الدجاج إلى الخليط واتركيها لتتبل لمدة ساعة.
3. قومي بشوي أو قلي الدجاج حتى ينضج تمامًا.
4. بعد التبريد، يمكن تقطيع الدجاج ووضعه في أكياس تخزين.

 

طريقة عمل شاورما الفراخ

شاورما الفراخ
شاورما الفراخ

المكونات:
- 500 جرام من صدور الدجاج، مقطعة إلى شرائح
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- 1 ملعقة صغيرة من كل من: الكمون، البابريكا، الكزبرة الجافة
- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:
1. في وعاء، اخلطي زيت الزيتون والتوابل مع الدجاج.
2. اتركي الدجاج ليتبل لمدة ساعة.
3. اطبخي الدجاج في مقلاة حتى ينضج.
4. بعد التبريد، يمكن وضع الشاورما في أكياس تخزين.

 

طريقة عمل فراخ محشوة بالخضار

 

المكونات:
- 500 جرام من صدور الدجاج
- 1 فلفل رومي مفروم
- 1 جزرة مبشورة
- 1 بصلة مفرومة
- ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير:
1. اخلطي الفلفل والجزر والبصل مع الملح والفلفل.
2. قومي بحشو قطع صدور الدجاج بالخليط ثم اغلقيها باستخدام أعواد الأسنان.
3. اطبخي الدجاج في المقلاة أو الفرن حتى ينضج.
4. بعد أن يبرد، يمكن تخزينه في أكياس الفريزر.

 

التخزين والاستخدام

عند تخزين الوصفات في الفريزر، من المهم التأكد من تعبئة الأكياس بشكل محكم لتجنب دخول الهواء. يُفضل استخدام أكياس مخصصة للتخزين أو علب محكمة الإغلاق.
يمكن استخدام الوصفات المخزنة في أي وقت من خلال إخراجها من الفريزر ووضعها في الثلاجة لتذويبها، أو استخدامها مباشرة في الطهي.

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