التعاون يفوز على الخلود بثنائية في الدوري السعودي (صور)

خسر فريق الخلود، من نظيره نادي التعاون، بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق التعاون روجير مارتينيز وعبد الحميد صابيري في الدقيقتين 70 و80.

تشكيل الخلود ضد التعاون

تشكيل التعاون ضد الخلود

ترتيب التعاون والخلود في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الخلود في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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