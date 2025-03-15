ماني: أهديت هدفي في الخلود إلى مولودتي الجديدة واللعب في رمضان صعب لكنه صحي

أعرب السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، عن سعادته بعد الفوز على الخلود بثلاثية الدوري السعودي.

وسجل ماني، هدفًا قاد به النصر للفوز على الخلود (3-1)، أمس الجمعة، على ملعب الأول بارك، في الجولة الـ25 من دوري روشن.



وقال ماني، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على قناة "السعودية" بعد المباراة: "أعتقد أن المباراة كانت جيدة بالنسبة لنا، والشعور كان خاصًّا بالنسبة لي".



وأضاف: "أنا سعيد للغاية. أعتقد أننا قدمنا ما علينا، رغم أننا عانينا بعض الشيء".

وعن احتفاله بعد الهدف الذي سجله، قال: "لقد رزقت بمولودة، طفلة، والكل يعلم ذلك، وأهديت الهدف لها".

وأردف: "أنا مطالب بتقديم كل ما لدي، خاصة في هذه المرحلة. علينا أن نمضي قدمًا، وسنرى ما ستخفيه لنا الجولات المقبلة".

وأتم اللاعب السنغالي تصريحاته: "ليس سهلًا أن نلعب في رمضان، لكننا معتادون ذلك، وهو صحي لنا كلاعبين".

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