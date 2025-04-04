لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

جرى عقد قران نجل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، (باسل) في المصيلح - قضاء صيدا، على فرح حسان السعودي، ابنة شقيق رئيس بلدية صيدا السابق محمد السعودي.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، اقتصر الحضور على أفراد العائلتين فقط من دون أي حضور سياسي.

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