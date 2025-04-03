الخميس 03 أبريل 2025
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انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية بالشرقية السبت

إنطلاق الحملة القومية
إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية بالشرقية، فيتو

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية استكمال استعدادات المديرية لـانطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٥م، السبت القادم.

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التنسيق بين الجهات المعنية 

وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال  ١٨٠ لجنة طبية وقائية ولجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان والترقيم والتسجيل.

 

لجان إرشادية لتوعية المواطنين 

 بالإضافة إلى  لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات (١٧ لجنة) للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.

 

اكتمال جاهزية المديرية لانطلاق الحملة 

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.

 

الانتقال الى المنازل 

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها  في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم  للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

 

المهندس حازم الأشموني المحافظ 

وبدوره أعلن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية عن إنطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥م بجميع مراكز وقرى المحافظة.

تلبية احتياجات السوق المحلى 

وذلك  للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي.

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مرور الفرق الطبية البيطرية على المزارع 

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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الحمي القلاعية حمى الوآدي المتصدع الحملة القومية الاولى تحصين الماشية السبت القادم اللواد دكتور ابراهيم محمد متولى وكيل وزارة

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