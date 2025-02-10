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بيطري الشرقية: إجراء مسح تناسلي وتلقيح اصطناعي لـ 8 آلاف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية)، قامت خلال  شهر يناير ٢٠٢٥ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٥ آلاف و٤٨٦) رأس ماشية، وكذا إجراء التلقيح الاصطناعي لـ (٢٦٦٦) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

 

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

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وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة. 

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الادارات الخارجية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل وزارة للطب البيطرى محافظة الشرقية التلقيح الاصطناعي اقسام التناسليات المسح التناسلي

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