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بيطري الشرقية: فحص 4 آلاف رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

فحص 4 آلاف ماشية
فحص 4 آلاف ماشية ضد البروسيلا والسل البقرى

أكد اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي  مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات أجرت خلال شهر ديسمبر الماضى الفحص لـ (٢٣١١) رأس ماشية ضد البروسيلا.

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فحص ضد السل البقري 

وتابع: تم أيضا  فحص (1800) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز وقرى محافظة الشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

 إسهامات المديرية لاكتشاف الاصابة 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان،  كما انها تمثل  خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها،  مؤكدا استمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 

محافظ الشرقية: ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

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الرعاية البيطرية للماشية 

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة  الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية ادارة الصحة العامة الامراض المشتركة خلال شهر ديسمبر الاستراك مع اقسام الصحة

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