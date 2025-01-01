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بيطري الشرقية: ضبط 1091عبوة دواء مجهولة المصدر

بيطرى الشرقية
بيطرى الشرقية

اكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمحافظة الشرقية  وذلك  بمراكز  الحسينية وفاقوس والصالحيةالجديدة وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

1091 عبوة ل 55 صنف دواء بيطرى مجهول 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (١٠٩١)عبوة لـ (٥٥) صنف دواء مجهولة المصدر حيث تم المرور على (٤) مراكز بيع أدوية غير سليمة وغير مرخصة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

 

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المهندس محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها  

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري محافظة الشرقية المسطحات المائية شرطة البيئة ادارة الخدمات بالمديرية

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