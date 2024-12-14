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بيطري الشرقية يضبط 445 علبة دواء مجهولة المصدر بأبو حماد

بيطري الشرقية يضبط
بيطري الشرقية يضبط 445 علبة دواء مجهولة المصدر بأبو حماد

 أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزى الزقازيق وأبوحماد، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين 

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عبوات دواء بيطرية مجهولة المصدر لـ29 صنفا 

 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط (٤٤٥) عبوة ل (٢٩) صنف دواء منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم المرور على (٣) مراكز بيع أدوية غير سليمة وغير مرخصة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

المهندس محافظ الشرقية 

 وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية.

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التأكد من صلاحيات الأدوية 

 بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات تفتيشية عيادات ومعارض بيع الادوية البيطرية شرطة البيئة مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري

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