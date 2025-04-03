حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بميدان عرابي بالشرقية

قام اليوم الخميس، كلًا من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق بالتنسيق مع شرطة المرافق وشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين.

إزالة التندات والاستندات المخالفة

شملت الحملات منطقة ميدان عرابي بالمحطة وشارعي البوسطة والجلاء، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة التندات والاستندات المخالفة والتي قام أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بافتراش بضائعهم على حرم الشوارع وتسببت في عرقلة حركة المواطنين.

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد أمر شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة.

عدم السماح لأصحاب المحلات بإعاقة المرور

وذلك من الشوارع والميادين العامة بمدينة الزقازيق، مشددًا على عدم السماح لأصحاب المحال التجارية بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين.

إقامة نقاط ثابتة لرصد المخالفات والإشغالات

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإقامة نقطة ثابتة تضم ممثلًا عن شرطة المرافق ورئاسة مركز الزقازيق وحي أول وثاني والمتابعة الميدانية تعمل على مدار اليوم لرصد أي إشغالات أو مخالفات يقوم بها أصحاب المحال التجارية أو الباعة الجائلين بالنفق لإتخاذ اللازم حيالهم فورًا.

المحافظ: لن نسمح بإقامة نشاط تجارى مخالف

وقال المحافظ: لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف لاشتراطات الترخيص والحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتطبيقًا للقانون، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات اليومية لمراجعة تراخيص المحال ورفع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين.

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