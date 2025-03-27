الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

إزالة فورية للتعديات على أرض زراعية بقرية بني عامر في الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

 قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالة تعدي على أراضي زراعية بقرية بني عامر، وتم إعادة حرثها تمهيدًا لزراعتها مرة أخرى.

إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بمحافظة الشرقية

التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء 

 وذلك تنفيذا لأمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. 

 

التشديد على التحرك الفورى 

وشدد على ضرورة التحرك الفوري وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

 إزالة 7 حالات تعد على مساحة 2 فدان بمحافظة الشرقية

التنسيق بين الجهات الامنية والتنفيذية 

 أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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الأجهزة التنفيذية مركز الزقازيق شعبان ابو الفتوح رئيس مركز الزقازيق ازالة لحالة تعدى قرية بنى عامر محافظة الشرقية

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