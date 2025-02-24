الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات بيئية لرفع كفاءة الشوارع بالزقازيق

رفع كفاءة الشوارع
رفع كفاءة الشوارع بالزقازيق، فيتو

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالمتابعة والإشراف على تكثيف أعمال الوردية المسائية للنظافة العامة بالمدينة لإضفاء لمسة جمالية ورفع المخلفات والتراكمات.

محافظ الشرقية يشهد انطلاق موسم توريد محصول البنجر بالصالحية الجديدة

الشوارع الرئيسية والفرعية 

وذلك بالشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الميادين وأعلى وأسفل الكباري العلوية بالمدينة، ورفع الأتربة بواسطة العمال والمعدات اللازمة.

تكليف نائب رئيس المدينة 

شعبان أبو الفتوح  قد كلف محمد مصطفى نائب رئيس المركز بالإشراف والمتابعة لأعمال النظافة العامة بجميع محاور مدينة الزقازيق والتي اشتملت على عدة محاور وذلك بامتداد شارع الزراعة و  الطريق إلى قرية الغار وميدان الزراعة - الشوبك ودوران الشوبكو كوبري عبد العزيز ورحب أيوب وشارع السلام

شارع موقف المنصورة 

بالإضافة إلى شارع موقف المنصورة وشارع الغشام ونطقة وشارع طلبة عويضة وحي المستشارين ومحيط مستشفى التيسير ومحيط موقف بيشة قايد بكفر الحصر وطريق بنايوس وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى لمداخل المدينة.

محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

توجيهات المحافظ 

وذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والاحياء والمتابعة الشخصية من الساده رؤساء المراكز والمدن للأعمال المختلفة للنظافة وتجميل الميادين بنطاق كل مركز على حدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رفع المخلفات والتراكمات اعمال الوردية المسائية مدينة الزقازيق تكثيف اعمال الوردية شعبان ابوالفتوح رئيس مدينة الزقازيق رئيس مركز الزقازيق المتابعة والاشراف

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية يشهد انطلاق موسم توريد محصول البنجر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية: انتشار فرق الطب البيطري للتأكد من اللحوم بمعارض أهلا رمضان

محافظ الشرقية يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

السور وقع على المعزين، إصابة 8 أشخاص أثناء تأدية واجب عزاء بالشرقية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

منوعات

المزيد

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية