حملات بيئية لرفع كفاءة الشوارع بالزقازيق

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالمتابعة والإشراف على تكثيف أعمال الوردية المسائية للنظافة العامة بالمدينة لإضفاء لمسة جمالية ورفع المخلفات والتراكمات.

الشوارع الرئيسية والفرعية

وذلك بالشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الميادين وأعلى وأسفل الكباري العلوية بالمدينة، ورفع الأتربة بواسطة العمال والمعدات اللازمة.

تكليف نائب رئيس المدينة

شعبان أبو الفتوح قد كلف محمد مصطفى نائب رئيس المركز بالإشراف والمتابعة لأعمال النظافة العامة بجميع محاور مدينة الزقازيق والتي اشتملت على عدة محاور وذلك بامتداد شارع الزراعة و الطريق إلى قرية الغار وميدان الزراعة - الشوبك ودوران الشوبكو كوبري عبد العزيز ورحب أيوب وشارع السلام

شارع موقف المنصورة

بالإضافة إلى شارع موقف المنصورة وشارع الغشام ونطقة وشارع طلبة عويضة وحي المستشارين ومحيط مستشفى التيسير ومحيط موقف بيشة قايد بكفر الحصر وطريق بنايوس وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى لمداخل المدينة.

توجيهات المحافظ

وذلك بناء على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والاحياء والمتابعة الشخصية من الساده رؤساء المراكز والمدن للأعمال المختلفة للنظافة وتجميل الميادين بنطاق كل مركز على حدة.

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