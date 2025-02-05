رئيس مركز الزقازيق يتابع أعمال رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية

قام شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية بالإشراف والمتابعة على اعمال النظافة بالمدينة حيث تم رفع الاشغالات والمخلفات والتراكمات من الشوارع الرئيسية والفرعية

رفع الاتربة والسفوحة

بالاضافة الى كافة الميادين واعلى وأسفل الكباري العلوية بالمدينة، ورفع الأتربة والسفوحه بواسطة العمال والمعدات اللازمة.

محمد مصطفى نائب رئيس المركز

كما كلف رئيس المركز محمد مصطفي نائب رئيس مركز ومدينه الزقازيق بالاشراف والمتابعة علي الأعمال مع مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية الأستاذ احمد خيري برفع كافة التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ازالة الاشغالات من المدينة

شملت الأعمال امتداد شارع موقف المنصورة وامام مسجد القدس وشارع الغشام وطلبه عويضه وحي المستشارين وشارع الزراعة التجنيد، والطريق الى قرية الغار وامام سوبر ماركت ابو احمد وحي مبارك وميدان الزراعة ودوران الشوبك وموقف طنطا

خلف مصنع الزيوت والصابون

بالاضافة الى منطقة علاء الدين و طريق الاحرار والجامعة وامام وخلف مصنع الزيت والصابون والطريق الي الوحدات المحلية بالشوبك بسطه وبني عامر وشيبة النكارية والزنكلون والعصلوجى وذلك حفاظًا علي المظهر الجمالي والحضارى لمداخل المدينة.

متابعة انتظام المركز التكنولوجى

كما قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة انتظام اعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة بإنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الملفات لخدمة وراحة المواطنين.

مازال العمل مستمرا

وقال شعبان انه حتى تلك اللحظة مازالت الاجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق مستمره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بناء علي توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ضرورة الارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والاحياء والمتابعة الشخصية من رؤساء المراكز والمدن للأعمال المختلفة للنظافة وتجميل الميادين بنطاق كل مركز على حدة.

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