حملة على مواقف السيارات لضبط مخالفات السائقين في الزقازيق بالشرقية

قام شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق في محافظة الشرقية بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين، والتي تم رصدها عبر الصفحة الرسمية لرئاسة المركز على مواقع التواصل الاجتماعي، من قيام أحد السائقين بموقف سيارات الأجرة بالأحرار بتحميل عدد ركاب زيادة عن الحد المسموح.

وعلى الفور قام رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المواقف لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السائقين، والتي أسفرت عن حجز السيارة المخالفة وتوقيع غرامة طبقًا للقانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي سائق يخالف القوانين واللوائح المنظمة لانتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذى يولي اهتمامًا كبيرًا بحل شكاوى المواطنين، قائلًا: أننا نسعى جميعا لتقديم أفضل الخدمات إليهم، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين، للاستماع إليهم وتلبية احتياجتهم من خلال قنوات التواصل الرسمية سواء خلال اللقاء الأسبوعي المحدد للمواطنين والصفحات الرسمية علي وسائل التواصل الاجتماعي.

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