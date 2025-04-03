الخميس 03 أبريل 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تلقي منشورات تحذيرية فوق بلدة سورية

منشورات تحذيرية،
منشورات تحذيرية، فيتو

 ألقت طائرات إسرائيلية، الخميس، منشورات تحذر فيها من أي تجول لمن وصفتهم بـ"المسلحين" في بلدة كويا بريف درعا الغربي جنوبي سوريا.

 

شهدت بلدة كويا قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص

 والأسبوع الماضي شهدت البلدة قصفا إسرائيليا أودى بحياة 5 أشخاص، حسبما أفادت سلطات المنطقة، التي أشارت حينها إلى توغل إسرائيلي في المنطقة ونزوح للأهالي منها.

وليل الأربعاء كثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، وقالت إنها بمثابة تحذير للسلطات في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة تحويل البلاد إلى "محمية تركية".

 

الاحتلال يسيطر على أراض في جنوب غرب سوريا

 وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي، الذي سيطر على أراض في جنوب غرب سوريا بعد إطاحة نظام الأسد، إن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية العاملة في تلك المنطقة خلال الليل.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل 9 أشخاص في المنطقة.

 

لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل

 وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الغارات الجوية التي وقعت مساء الأربعاء "رسالة واضحة وتحذير للمستقبل، لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".

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طائرات إسرائيلية منشورات تحذر المسلحين بلدة كويا سوريا أمن دولة إسرائيل

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