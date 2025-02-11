الثلاثاء 11 فبراير 2025
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سياسة

أستاذ قانون دولي: هذه خيارات الجنائية الدولية لمواجهة العقوبات الأمريكية

ايمن سلامة،فيتو
ايمن سلامة،فيتو

 قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي إن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تمثل تهديد وجودى لها،  وبالتالى هناك خيارات للمحكمة في ظل هذه العقوبات تبرز في عدة خيارات قانونية وقضائية يمكن أن تلجأ إليها لحماية استقلالها واستمراريتها.

 

وأوضح سلامة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": “هذه الإجراءات تستند إلى القانون الدولي، والتعاون الدبلوماسي، والتدابير المضادة التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في المحكمة؛ منها  اللجوء إلى محكمة العدل الدولية (ICJ): فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أو إحدى الدول الأعضاء فيها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بحجة أن العقوبات الأمريكية تشكل انتهاكًا لالتزاماتها الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بعدم التدخل في الشؤون القضائية المستقلة؛ ومحكمة العدل الدولية قد تصدر قرارًا استشاريًّا أو قرارًا ملزمًا يطالب برفع العقوبات”.

 

تفعيل ميثاق الأمم المتحدة وآليات الحماية الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

 وأضاف: كذلك يمكن تفعيل ميثاق الأمم المتحدة وآليات الحماية الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيمكن للدول الأعضاء إثارة قضية العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تقويضًا لسيادة القانون الدولي. كما يمكن استصدار قرارات تدين العقوبات، مع دعوة مجلس الأمن لمناقشة الأمر رغم احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة أيضًا من القانون الدولي العرفي؛ فتستطيع المحكمة تقديم حجج قانونية تستند إلى العرف الدولي الذي يعترف بمبدأ عدم التدخل في شؤون المحاكم الدولية المستقلة؛ هذه المبادئ يمكن تعزيزها عبر تحالفات مع منظمات حقوقية ودولية تؤكد عدم شرعية أي عقوبات تعرقل العدالة الجنائية.

 

تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء واتخاذ تدابير مضادة

وتابع: علاوة على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء واتخاذ تدابير مضادة؛ فيمكن للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي اتخاذ تدابير مضادة، مثل فرض عقوبات مماثلة على المسؤولين الأمريكيين الذين يقفون وراء فرض العقوبات على المحكمة. كما يمكن تعزيز التعاون في دعم المحكمة ماليًّا وتقنيًّا لتقليل تأثير أي قيود تفرضها العقوبات الأمريكية. وكذلك يمكن اللجوء إلى المحاكم الوطنية؛ فقد يتمكن مسؤولو المحكمة المستهدفون بالعقوبات من اللجوء إلى محاكم الدول الأعضاء مثل هولندا -حيث يقع مقر المحكمة-لرفع دعاوى قانونية ضد العقوبات باعتبارها غير قانونية وتنتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية.

واختتم أستاذ القانون الدولي: يظل  دعم المجتمع الدولي عنصرًا حاسمًا في ضمان استمرار المحكمة في أداء مهمتها في تحقيق العدالة الدولية.

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المحكمة الجنائية الدولية ترامب العقوبات الأمريكية القانون الدولي جرائم إسرائيل

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