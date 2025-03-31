وصايا عميد معهد التغذية في عيد الفطر للحفاظ على الوزن (فيديو)

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والاحتفال عيد الفطر يميل الكثير من الأشخاص إلى الإفراط في تناول الكعك والحلويات التي تعد جزء من العادات المصرية التي لا يخلو منها أي بيت مصري.

وشرحت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، لـ “فيتو” الطريقة الصحيحة التي يمكن للمواطنين من خلالها الحفاظ على وزن صحي، وكذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السمنة والتي بدورها تؤدي إلى أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

نصائح القومي للتغذية للمصريين في العيد

ونصحت الدكتورة سحر خيري المواطنين في عيد الفطر المبارك بتقليل الحلويات في العيد، سواء كعك أو بسكوت أو غريبة، فبرغم كونها عادات مصرية وتقاليد للأسر المصرية في كل عام، إلا أنها تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، وتحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكر.

وأكدت أن كل هذه العناصر مجتمعة تسبب ضرر كبير للصحة وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والتي بدورها تؤدي للسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وأكدت مدير معهد التغذية أنه يجب تحديد الكمية التي سيتناولها الشخص في اليوم، وأوصت مدير المعهد القومي للتغذية المواطنين بتناول واحدة من كل صنف فقط في اليوم، وذلك لكبح الرغبة في تناول الحلويات وعدم الإفراط فيها بشراها إذا قام الشخص بتجنبها تمامًا.

وأوضحت أنه من المهم كذلك العودة التدريجية إلى النظام الغذائي الطبيعي، فيجب عدم الإفراط في تناول الطعام بعد انتهاء شهر رمضان، بل يجب العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي بشكل تدريجي.

وينصح بتناول وجبات صغيرة ومتكررة خلال اليوم، مع التركيز على الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

هذا بالإضافة إلى شرب الماء بكثرة حيث يساعد على الشعور بالشبع، وإخراج السموم من الجسم، وينصح بشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا.

وشددت مدير المعهد القومي للتغذية ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما أنها تحسّن من الحالة المزاجية، مشيرة أنه ينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

السعرات الحرارية الموجودة في كل 100 جرام كحك

وجاءت السعرات الحرارية الموجودة في الكعك ومشتقاته، كالآتى:-

السعرات الحرارية الموجودة في 100 جرام كحك ناعم تساوى 620 سعرا حراريا.

السعرات الحرارية الموجودة في 100 جرام البسكويت تساوى 471 سعرا حراريا.

السعرات الحرارية الموجودة في 100 جرام البيتيفور تساوى 534 سعرا حراريا.

السعرات الحرارية الموجودة في 100 جرام الغريبة 521 سعرا حراريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.