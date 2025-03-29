أضرار الإفراط في تناول كحك العيد للأصحاء وأصحاب الأمراض المزمنة (فيديو)

يأتي عيد الفطر المبارك كل عام بالفرحة والسرور على العائلة كلها، ويصحب هذه السعادة العادات والتقاليد المصرية بشراء الكحك والبسكوت، ولكن تأتي مع هذه البهجة عدة مشاكل حيث يميل معظم الأشخاص إلى الإفراط فى تناول حلويات العيد والتي تؤدي للعديد من المشاكل الصحية للأصحاء وبالأخص لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتشرح الدكتورة نجلاء محمد، استشاري مساعد تغذية علاجية بالمعهد القومي للتغذية، لـ "فيتو" مخاطر الإفراط في تناول كحك العيد على كلًا من الاصحاء واصحاب الأمراض المزمنة.

كحك العيد

قالت الدكتورة نجلاء محمد أن كحك العيد من التقاليد المتعارف عليها في المناسبات السعيدة بالمجتمع المصري، ولكن ما لا ينتبه له معظم الأشخاص هو كمية الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، التي تتواجد بكميات كبيرة جدًا في الكحك، حيث يتناوله الشخص بدون أن يدرك أنه يفرط في تناول جميع هذه العناصر المضرة بالجسم.

فتحتوي الكحكة الواحدة التي لا تزيد وزنها عن 100 جرام على 400 سعر حراري، أي ما يقارب تناول رغيفين من العيش البلدي، كما تحتوي على سكريات بسيطة والتي تتسبب في رفع نسبة السكر في اليوم.

كمية كحك العيد المسموح بتناولها

وأكدت الطبيبة أنه لا مانع من تناول كحك العيد ولكن من المهم تقلق الكمية وتنظيم وقت الحصول عليها، فيمكن تناول وحدة فقط بدلًا من الجلوس وانهاء طبق كامل، قالت: "كن ذوقًا ولا تكن شرهًا".

كحك العيد لأصحاب الأمراض المزمنة

وأضحت دكتورة التغذية العلاجية أنها لا تفضل منع أي شخص من نوع معين من الطعام، ولكن يجب الأكل على قد الحاجة فقط وليس الإسراف فيها، فعلى سبيل المثال، يمكن لمريض السكر تناول كحكة واحدة فقط أو قطعة بسكوت واحدة فقط في اليوم كله لإشباع الرغبة في تناوله.

بينما للأشخاص المصابين بزيادة في الدهون أو الكوليسترول أو أمراض القلب، ينصح كذلك بتناول واحدة فقط على مدار اليوم، وذلك بسبب كميات الدهون والسكريات العالية للغاية، والتي تؤدي للسمنة وتدهور الحلة الصحية لمرضي القلب.

ونصحت الطبيبة بتناول طبق سلطة في الوجبة التالية لتناول الكحك ليحدث توازن للجسم وتزيح الألياف كمية الدهون والسكر في الدم التي نتجت عن تناول الكحك.

ووجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات للممارسة غذائية صحية أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تعد الممارسات الصحية خلال الأعياد ضرورة للحفاظ على التوازن بين الاستمتاع بالمناسبة والاهتمام بالصحة، خاصة مع وفرة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال المناسبة وقلة الحركة.

وقالت وزارة الصحة أنه يُفضل تجنب المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، وكذلك الاعتدال في تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي، والاهتمام بالمشروبات الطبيعية.

وفيما يخص العادات الغذائية خلال الأعياد والمواسم، نوهت إلى أن الخيار الأفضل هو تناول المشويات أو الأطعمة المطهية بطريقة صحية، وفي حال الرغبة في تناول الأسماك المملحة يرجى اختيارها بعناية، والتأكد من شرائها من مصدر موثوق لضمان سلامتها، مع تناول كميات معتدلة، حيث إن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل.

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