8 مشروبات عشبية لتهدئة معدتك ليلة العيد

مشروبات عشبية، لتهدئة معدتك ليلة العيد، الاحتفال بعيد الفطر، يرتبط بتناول الكحك والبسكويت والبيتيفور والغريبة، مما يعني إجهاد المعدة، بل الجهاز الهضمي بأكمله، ولذلك تحتاج المعدة للراحة اليوم.

وهناك العديد من المشروبات العشبية التي تمتاز بخصائصها الطبيعية المهدئة للمعدة، والتي تساعد على تسهيل الهضم وتخفيف التوتر الذي قد يصاحب الأعياد.

وأكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات العشبية خيارًا طبيعيًا وفعالًا لتهدئة المعدة والتخلص من المشكلات الهضمية ليلة العيد.

مشروبات عشبية لتهدئة المعدة والأمعاء

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أبرز المشروبات العشبية التي يمكن تناولها ليلة العيد لتهدئة المعدة وتعزيز الشعور بالراحة.



1. النعناع

فوائد النعناع

يُعتبر النعناع من أهم الأعشاب التي تساهم في تهدئة اضطرابات المعدة. فهو يعمل على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد على تقليل التقلصات والانتفاخات. يحتوي النعناع على مركبات مضادة للالتهابات تعمل على تهدئة بطانة المعدة وتحفيز إنتاج العصارات الهاضمة. يمكن تحضير شاي النعناع عن طريق نقع أوراقه في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، ثم تناوله بعد الوجبات الدسمة.

2. الزنجبيل

فوائد الزنجبيل

الزنجبيل معروف بخصائصه القوية في تهدئة المعدة وتحفيز عملية الهضم. يحتوي على مركبات نشطة مثل الجنجرول والشوغول التي تساعد في تقليل الشعور بالغثيان والتخلص من الغازات. يمكن تناوله عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء أو إضافته إلى الشاي مع العسل والليمون لتعزيز فوائده.

3. البابونج

البابونج لصحة الجسم

يعتبر البابونج من المشروبات العشبية المثالية لتهدئة المعدة ليلة العيد، حيث يساعد في تقليل الالتهابات المعوية وتخفيف التشنجات. يعمل أيضًا على تحسين جودة النوم وتقليل التوتر، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يعانون من اضطرابات المعدة بسبب القلق أو التوتر. لتحضيره، يمكن نقع أزهار البابونج في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق ثم تصفيته وشربه.

4. اليانسون

فوائد اليانسون

اليانسون معروف بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تخفيف الغازات والتقلصات. كما يعمل على تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يسهم في تسهيل عملية الهضم. يمكن تناوله على شكل شاي عبر غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

5. القرفة

القرفة وفوائدها

القرفة ليست فقط بهارًا شهيًا، بل هي أيضًا من أفضل الأعشاب لتهدئة المعدة. تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد على تقليل الانتفاخات وتحسين عملية الهضم. يمكن تحضير مشروب القرفة عن طريق غلي عيدان القرفة في الماء أو إضافة القليل من مسحوق القرفة إلى الشاي أو الحليب.

6. الكراوية

الكراوية للصحة

تشتهر الكراوية بقدرتها على تهدئة اضطرابات المعدة وتخفيف الغازات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا بعد تناول وجبة العيد الثقيلة. تحتوي على زيوت عطرية تساهم في تحسين الهضم وتقليل التشنجات المعوية. يمكن غلي بذور الكراوية في الماء وشربها دافئة للحصول على أفضل النتائج.

7. الشمر

الشمر للصحة

الشمر يساعد في تقليل الغازات وتحسين حركة الأمعاء، كما أنه غني بمركبات طبيعية تهدئ التهابات المعدة وتخفف التقلصات. يمكن مضغ بذور الشمر بعد الأكل أو تحضير مشروب منه عبر غليه في الماء.

8. الحلبة

فوائد الحلبة

رغم أن الحلبة تُعرف بطعمها القوي، إلا أنها فعالة جدًا في تهدئة المعدة وتحفيز الهضم. تحتوي على ألياف طبيعية تساعد في تخفيف حرقة المعدة وتحسين عملية الإخراج. يمكن غلي بذور الحلبة في الماء وتحليتها بالعسل للحصول على مشروب صحي مفيد.

لصحة الجهاز الهضمي

نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي

إلى جانب تناول المشروبات العشبية، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ليلة العيد:

تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

شرب الماء بكميات كافية خلال اليوم.

مضغ الطعام جيدًا لتسهيل عملية الهضم.

تجنب المشروبات الغازية والكافيين لأنها قد تزيد من اضطرابات المعدة.

وأخيرا لفتت الدكتورة مها، إلى أن دمج هذه المشروبات ضمن الروتين اليومي يمكن أن يساعد في الاستمتاع بمأكولات العيد دون المعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي.

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