الكحك والبسكويت والغريبة والبيتيفور من حلوى العيد الشهيرة والمميزة التى لها شعبية واسعة فى الوطن العربى حيث جرت العادة على تناولها في الأعياد.

وتناول الكحك والبسكويت ومشتقاتهما له شروط لاحتوائهم على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية ما يضر بصحة الجسم.

نصائح مهمة لتناول كحك العيد بدون اضطرابات هضمية

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن هناك نصائح مهمة لتناول كحك العيد بدون مشاكل هضمية، منها:

تناول كميات معتدلة، والإفراط في تناول الكحك قد يؤدي إلى عسر الهضم وزيادة الوزن، لذا يُنصح بتناول قطعة أو قطعتين فقط في اليوم.

عدم تناوله على معدة فارغة، ويُفضل تناول الكحك بعد وجبة خفيفة تحتوي على البروتين أو الألياف لتقليل تأثيره على مستويات السكر في الدم وتجنب التلبك المعوي.

اختيار الأنواع الصحية، إذا أمكن، اختر الكحك المصنوع من دقيق القمح الكامل والسكر البني أو المحلى بالعسل، لأنه يكون أخف على المعدة وأقل ضررا.

شرب كميات كافية من الماء، ويساعد الماء على تسهيل الهضم ومنع الإمساك الذي قد يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من الحلويات.

تجنب المشروبات الغازية بعد الكحك، والمشروبات الغازية تزيد من الانتفاخ وعسر الهضم، لذا يُفضل استبدالها بالشاي الأخضر أو النعناع الدافئ.

ممارسة النشاط البدني، بعد تناول الكحك، حاول المشي لمدة 15-30 دقيقة لتنشيط الهضم ومنع تراكم الدهون.

تجنب تناول الكحك ليلًا، حيث يُفضل تناول الكحك في الصباح أو خلال النهار، لأن تناوله قبل النوم قد يسبب التخمة ويؤثر على جودة النوم.

الانتباه في حالة الأمراض المزمنة، إذا كنت تعاني من مرض السكري أو مشكلات في المعدة، فاستشر طبيبك بشأن الكمية المناسبة لك من الكحك.

كحك العيد

السعرات الحرارية الموجودة في الكحك

والكحك يحتوي على سعرات حرارية عالية لانه مصنع من الدقيق والسمن والسكر، فالكحكة الواحدة السادة تحتوى على 200 سعر حراري وإذا كانت بالمكسرات تصل كمية السعرات الحرارية بها إلى 220 سعرًا حراريًّا، وبالتالي يجب تناوله بكميات قليلة، هناك شروطًا لتناول كحك العيد لتجنب مخاطره، أهمها تنازل الكحك بالمكسرات وذلك لأن المكسرات تحتوى على الدهون الصحية التي تقلل فرص زيادة الوزن وتساعد في تقليل مخاطر الكحك على الجسم، وبالتالي يفضل تناول الكحك بالمكسرات زفة حالة عدم توفره لغلاء سعره يفضل تناول الكحك مع أربع حبات من الفول السوداني فهو يقوم بنفس مفعول المسكرات مع اللبن أو الشاي باللبن.

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