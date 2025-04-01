الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

تموين الإسماعيلية تشن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ثاني أيام العيد (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، وبثاني أيام عيد الفطر المبارك، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

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ضبط 40 مخالفة تموينية 

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية: إن الحملات أسفرت عن تحرير 40 مخالفة تموينية.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

المرور على محطات الوقود 

وأضافت مدير مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، أنه تم المرور على محطات خدمة تموين السيارات؛ لمراقبة ومتابعة حركة تداول المواد البترولية، والتأكد من استقرار وتوافر الأرصدة من المواد البترولية.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

استقرار الحالة التموينية 

وأفادت أن الحالة التموينية مستقرة دون وجود أي معوقات، وجاري المتابعة والرقابة الدورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ومن جانبه شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة متابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات تزويد السيارات بالوقود، بشكل دوري ومنتظم على مدار أيام عيد الفطر المبارك.
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن متابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ وذلك للتأكد من انتظام العمل وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون وجود أي معوقات أو شكاوى.

 

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