إمام مسجد بالإسماعيلية يوضح حقيقة فيديو لعب طفل بالبالون بعد صلاة العيد (صور)

أكد الشيخ جاسر صلاح الدين، الذى ظهر بصحبه شيخ صديقه يدعي عبد الرحمن في فيديو لهو الطفل ببالون داخل إحدى مساجد الإسماعيلية، أن الهدف من الموقف هو محاولة إقناع الطفل بمغادرة المسجد عقب انتهاء صلاة العيد ولكن بطريقة أبوية مبهجة.

الفيديو يثير ضجة كبيرة

وأشار إلى أنه لم يكن يتصور أن تثار ضجة كبيرة حول تصوير الفيديو داخل المسجد بالإسماعيلية والذى لم يكن الهدف منه سوى إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال في أول أيام العيد، وهذا لا يتنافي تماما مع آداب وقداسة المساجد.



اللهو داخل مسجد بالإسماعيلية، فيتو

وأضاف أن مدة الفيديو لم تتجاوز ثواني معدودة حاول هو وصديقه من خلال الموقف إقناع الطفلين بمغادرة المسجد بطريقة مبهجة تتحلى بالرحمة.



اللهو داخل مسجد بالإسماعيلية، فيتو

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن الفيديو الذى تم تداوله عبر التواصل الاجتماعي يوضح لهو شيخين بزي أزهري مع احد الأطفال احتفالا بالعيد لم يتم تصويره بمساجد تابعة للاوقاف بالإسماعيلية.

اللهو داخل مسجد بالإسماعيلية، فيتو

تصوير الفيديو داخل إحدى المنشآت التابعة للهيئة

وأوضح أن هذا الفيديو تم تصويره داخل احد منشئات هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويتبع إداريا وإشرافيا الهيئة ويقتصر دور مديرية أوقاف الإسماعيلية على إرسال خطيب لأداء الجمعة.

الشيخ جاسر صلاح الدين، فيتو

الشيخان لا يتبعان للازهر ولا للاوقاف

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية إلى أن الشيخين الموجودين بالفيديو لا يتبعان الأوقاف ولا الأزهر وهناك تنسيق كامل بين الهيئة ومديرية أوقاف الإسماعيلية لعدم تكرار مثل هذه التصرفات، وذلك للمحافظة على وقار المساجد.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح لهو طفل بالبالون داخل مسجد بمحافظة الإسماعيلية حيث شارك الطفل في اللعب شيخيان داخل المسجد مما آثار الجدل.





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