عشق الوطن له مذاق خاص لا يشعر بحلاوته إلا كل من هو وطني يدرك قيمة الوطن الذي يحتضنه ويوفر له كل أدوات الحياة، الوطن ليس كلمة عابرة ولا مزايدة بها، ولكنه معنى وقيمة عظيمة، والحفاظ على الوطن أفعال لا أقوال، والوقوف بجانبه في المحن والشدائد واجب على كل وطني مهما كانت شدة الصعاب..

بناء الأوطان والحفاظ على أمنها أمر في غاية الأهمية، وهناك دماء زكية سالت من أجل حماية الأوطان والحفاظ عليها من غدر الأعداء، الذين ملأت قلوبهم الأطماع واستحلوا اغتصاب أوطان الغير بكل بجاحة، دون وضع اعتبار للقانون والشرعية الدولية التي أصبحت في محل النسيان.

ها هم الصهاينة الذين يمارسون هوايتهم في القتل وسفك الدماء والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الذي واجه أصعب محنة وهو أعزل، وكان في مرمى نيران الخسة والغدر من الصهاينة الذين وصل بهم الفجور إلى أعلى درجة في القتل والتدمير لكل مناحي الحياة..

استخدموا سلاح التجويع من أجل التهجير والاستيلاء على الأرض برعاية غربية لسفاح القرن نتنياهو، ورغم كل الآلام والأوجاع التي تواجه الشعب الفلسطيني، إلا أنه ما زال متمسكًا بأرضه ومستعدًا لأن ينال الشهادة.

مناورة الغرب أفسدتها خطة مصر لإعادة إعمار غزة، والقادة العرب يدعمون خطة مصر ويرفضون رفضًا مطلقًا تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم، سيظل العدوان على غزة وصمة عار في جبين الإنسانية..

وسيظل الشعب الفلسطيني مثالًا للصمود والتمسك بالأرض، عدوان الصهاينة على الضفة الغربية لم يتوقف، ومخططهم الإجرامي لم يتوقف على مرأى ومسمع العالم كله الذي يقف ساكنًا أمام إجرامهم.

على العموم، قضية فلسطين لا تقبل المساومة، وحل الدولتين أساس السلام والأمن في المنطقة. ويبقى السؤال: هل يقبل الصهاينة بحل الدولتين؟ أم ستواصل عدوانها ومخططها الإجرامي؟.

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