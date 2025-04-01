وكالة الأنباء الفرنسية: إسرائيل استهدفت بهجوم الضاحية الجنوبية مسؤول الملف الفلسطيني بحزب الله

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصدر مقرب من حزب الله اللبناني أن المستهدف في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت مؤخرا، كان حسن بدير المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر قوله إن المستهدف كان في منزله مع عائلته عندما تعرض للهجوم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وجرح 7 آخرين بينهم حالتان خطرتان في حصيلة أولية لضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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