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خارج الحدود

الحكومة اللبنانية: الغارة الإسرائيلية على بيروت خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار

نواف سلام،فيتو
نواف سلام،فيتو

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم  الثلاثاء، تشكل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر بين إسرائيل وحزب الله.

وبحسب "فرانس برس"، ندد سلام في بيان صادر عن مكتبه بالعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببروت، مؤكدًا أنه يشكل خرقًا واضحًا للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وانتهاكًا صارخًا للقرار الأممي 1701 الذي أنهى في صيف 2006 حربًا مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون  أدان، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له الضاحية الجنوبية، قائلًا: إنه يحمل إنذارًا خطيرًا للنوايا المبيتة تجاه لبنان.

وطالب الرئيس اللبناني بالعمل لمنع أي انتهاك من الخارج أو من مدسوسين في الداخل يقدمون ذريعة إضافية للعدوان الإسرائيلي، وفق تعبيره.

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