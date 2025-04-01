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ثقافة وفنون

العمالقة يجتمعون، خريطة التلاوات المرتلة والموجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء 2 شهر شوال  1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ أحمد عوض أبو فيوض وابتهالات للشيخ محمد عبد السلام الحسيني.
 


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ  طه الفشنى  وما تيسر من سورة يونس 10ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق
 

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق   30 ق
 

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 15 ق
 

27: 9 (ص) تلاوة للشيخ  منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأعراف   15 ق
 

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ   15 ق
 

20: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الزخرف    30ق
 

04: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة الواقعة 30ق
 

13:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الماعون /  البقرة  29 ق
 

13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء 22 ق
 

14:50 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورتى هود/ يوسف   30ق
 

16:24 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام   30 ق
 

16:53 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء   30 ق
 

الختمة المجودة 

الساعة 15:35 تقدم التلاوة د. محمد عبد الله دراز 5ق


الساعة 15:40 للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة البقرة   29ق
 

17:34 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل  وما تيسر من سورة مريم    40
 

18:19 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة  البقرة       20ق
 

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى  القمر  الرحمن   30ق
 

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج     45ق
 

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس الصافات        44ق
 

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النمل   15ق
 

02:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورة الزمر 30 ق
 

04:48 (بعد الفجر) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة  ق 15 ق
 

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خريطة التلاوات إذاعة القرآن الكريم منصور الشامي الدمنهوري حلمي الجمل محمد صديق المنشاوي محمود عبدالحكم عبدالباسط عبدالصمد

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