العمالقة يجتمعون، خريطة التلاوات المرتلة والموجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء 2 شهر شوال 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



شعائر صلاة الفجر تلاوة للشيخ أحمد عوض أبو فيوض وابتهالات للشيخ محمد عبد السلام الحسيني.





40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة يونس 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الحجرات/ ق 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 15 ق



27: 9 (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ 15 ق



20: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الزخرف 30ق



04: 12 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الواقعة 30ق



13:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى الماعون / البقرة 29 ق



13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء 22 ق



14:50 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى هود/ يوسف 30ق



16:24 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 30 ق



16:53 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 30 ق



الختمة المجودة

الساعة 15:35 تقدم التلاوة د. محمد عبد الله دراز 5ق



الساعة 15:40 للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة البقرة 29ق



17:34 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة مريم 40



18:19 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 20ق



21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورتى القمر الرحمن 30ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحج 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس الصافات 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النمل 15ق



02:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة الزمر 30 ق



04:48 (بعد الفجر) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سورة ق 15 ق



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