الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة سيدات طائرة الأهلي تصل نيجيريا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

 وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي إلي نيجيريا، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام منافساتها من 1 إلى 14 أبريل.

ويخوض فريق الأهلي مرانًا استشفائيًّا مساء اليوم للتخلص من الإرهاق بسبب السفر.

 

قائمة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏  

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي نيجيريا بطولة افريقيا للاندية سيدات طائرة الاهلي

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، التشكيل المتوقع لمباراة الهلال وخطوة جديدة في الصراع مع رابطة الأندية

تحرك جديد من الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة

الأكثر قراءة

خبير رياضي يكشف 3 حالات لتعديل القرارات بعد إعلان رابطة الأندية

إيناس النجار في آخر ظهور لها: جوزي سابني بسبب المرض (فيديو)

ميدو: قررنا التصعيد ضد قرارات الرابطة والأهلي هيتخصم منه 3 نقاط

هجوم ناري من ممدوح عباس ضد رابطة الأندية بعد تعديل عقوبات مباراة القمة

تحرك جديد من الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

سعر الأرز يسجل 26 جنيها فى أول أيام عيد الفطر

شعبة الخضراوات: أسعار الثوم ستنخفض لـ 7 جنيهات في هذا الموعد

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن خططها لاستكشاف عدد من الكواكب في المجموعة الشمسية

رغم ارتفاع درجات الحرارة، إقبال على الملاهي بالحديقة الدولية في أول أيام العيد (صور)

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز يسجل 26 جنيها فى أول أيام عيد الفطر

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم أول أيام عيد الفطر

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من مشروعية العيدين الفطر والأضحى؟ وما عدد أيامهما؟

تفسير حلم أكل البسكويت في المنام وعلاقته بالرزق الكثير

الأزهر للفتوى: الحرص على استمرار الطاعات أهم الأعمال بعد انتهاء شهر رمضان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية