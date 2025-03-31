بعثة سيدات طائرة الأهلي تصل نيجيريا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي إلي نيجيريا، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية التي تقام منافساتها من 1 إلى 14 أبريل.

ويخوض فريق الأهلي مرانًا استشفائيًّا مساء اليوم للتخلص من الإرهاق بسبب السفر.

قائمة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا

وجاءت قائمة «سيدات طائرة الأهلي» كالتالي:‏

آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

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